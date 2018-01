Aprendre a ser part de ‘Grease’

Joves, adults, jubilats, amb nocions de cant i interpretació, o sense cap mena d’experiència artística. Tothom està convidat a participar en la representació de la versió de Grease ideada per l’Escola de Música Moderna, Líquid Dansa, l’Animal Escola de Teatre i el comú de Sant Julià de Lòria. Grease arribarà als escenaris de l’auditori Claror de Sant Julià el 18 de març i serà el resultat de nou caps de setmana d’assajos. El taller de teatre musical començarà aquest cap de setmana i les persones interessades poden apuntar-s’hi fins divendres.



Els organitzadors del taller van explicar ahir, al Centre cultural i de congressos lauredià, que han escollit l’obra de Grease perquè la pel·lícula compleix aquest 2018 el seu 40è aniversari. Irina Robles, directora de l’Animal Escola de Teatre, va destacar la diversitat de balls i coreografies que els alumnes podran provar i l’ampli ventall de gèneres que tocaran, que aniran del rock&roll al jazz. Després de portar a l’escenari Jesucrist Superstar l’any passat, en aquesta edició s’apostarà per la música en directe professionalitzada, de la mà del grup andorrà Madre Tomasa, que interpretarà les mítiques cançons del musical, més complicades que les que es van triar en l’obra de l’edició anterior.

Els alumnes que es vulguin inscriure han de fer-ho abans d’aquest divendres



«No serà una obra de protagonistes sinó un projecte fet per tots els alumnes», va subratllar Robles. De fet, va aclarir que tots els participants al taller intervindran a totes les coreografies i que per tant, no se li donarà tant protagonisme als que encarnin el Danny i la Sandy, les estrelles que van donar l’èxit a la pel·lícula, a través de les interpretacions de John Travolta i Olivia Newton-John. Per la seva banda, Verònica Pérez, de Líquid Dansa, va destacar la funció formativa de la iniciativa, que oferirà tècniques i trucs vinculats al cant, la dansa i la interpretació. «No hem d’oblidar que és un taller formatiu i que volem que tots els alumnes adquireixin coneixements i s’ho passin bé alhora», va dir Pérez. «És una obra molt coral i ens ajudarem els uns als altres, sempre a favor de l’alumne», va afegir Pérez.



Els assajos seran cada dissabte de 10.00h a 13.30h, i el preu d’inscripció és de 150 euros, IGI inclòs. S’hi pot apuntar tothom que vulgui i que tingui com a mínim 13 anys. De moment, ja hi ha una desena de persones inscrites i el límit de places que s’ofereixen és de 20. En l’edició passada, una quinzena d’actors de totes generacions i bagatges van interpretar algun paper a Jesucrist Superstar.

«Ens interessa molt que s’apunti gent adulta i també masculina, ja que la barreja intergeneracional és el fruit més sucós que es va poder tastar l’any passat», va apuntar Oriol Vilella, de l’Espai de Música Moderna.