L’ONCA referma el seu compromís de país l’any del seu 25è aniversari

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) va presentar ahir el programa de la temporada 2018, que estarà marcat pel 25è aniversari de la formació, creada coincidint amb l’aprovació de la Constitució del país el 1993, però també per la voluntat de consolidar el posicionament clau que ha aconseguit en el teixit social de la societat andorrana, i no només en l’àmbit cultural, durant el darrer quart de segle. Així ho van explicar la ministra de Cultura, Joventut i Esports i també presidenta de la Fundació ONCA, Olga Gelabert; el conseller delegat de Crèdit Andorrà i vicepresident de la Fundació , Josep Peralba i el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, que van coincidir a felicitar-se per «l’èxit de la col·laboració publicoprivada» que va permetre la creació, el creixement i la consolidació de l’orquestra. La celebració dels 25 anys de l’orquestra i de la promulgació de la Constitució andorrana es faran coincidir en un concert el 13 de març pel qual el reconegut compositor català Salvador Brotons ha creat unes peces ad hoc que es podran gaudir a l’Auditori Nacional en primícia. Es tracta d’una coproducció amb la Gio Orquestra de Girona, un doble concert per a violí, violoncel i orquestra que tindrà com a fil conductor La marxa del Consell, de Mossèn Enric Marfany. Aquesta producció compta amb la col·laboració del Consell General d’Andorra.

El pressupost per a aquest any de celebracions s’ha quedat exactament igual que el de l’any passat, segons va informar la ministra: 305.000 euros.

Balanç

Tot i el notori camí que ha recorregut l’ONCA en només 25 anys del qual Claret va considerar que «els andorrans podem sentir-nos més que raonablement satisfets» per les fites aconseguides. El director artístic va recordar, per exemple, que el 1993 només hi havia una persona amb formació musical andorrana i ara arriben a la meitat, ja siguin nacionals o persones de fora que han estudiat música al Principat.



L’autocrítica va arribar per part de Josep Peralba: «M’agradaria que l’ONCA comptés amb més patrons i que la societat s’impliqués més, que no hi hagi excuses de si fa fred per anar a veure un concert. Aquest és un projecte de tots, que pot fer molta feina pel país», va recordar. Claret va ser més prudent i va assegurar que «les orquestres són com els equips de futbol, les coses a millorar es tracten dins del vestidor».



La temporada 2017 va tancar amb 13.272 espectadors, 146 menys que el 2016 però amb un augment de més de 3.000 persones respecte de les xifres de 2015.

Quatre pilars



L’agenda dels propers 12 mesos a la Fundació ONCA s’estructura d’acord a quatre pilars: l’orquestra, la Jonca, el projecte educatiu i el projecte social. «Avui en dia ningú s’imagina una orquestra que només es dediqui a tocar», va dir Claret en referència a les accions que porten a terme a les escoles i amb col·lectius de risc d’exclusió de la cultura.



La Fundació ONCA té previst seguir realitzant durant aquest any i de la mà de Josep Maria Aragay les activitats al Centre Penitenciari i amb els joves del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves La Gavernera i de l’Àrea de Suport als Joves tutelats i extutelats del Ministeri d’Afers Socials. Com a novetat, el 2018 es faran projectes socioeducatius amb diversos col·lectius de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A més, en l’àmbit de l’educació arriben novetats com per exemple tallers de música per a nounats i mares gestants.

Els concerts

La Fundació ha programat un total de 44 activitats per a aquest any, de les quals 16 són concerts de l’ONCA o la Jonca. El pròxim se celebrarà el 18 de gener al Palau de la Música Catalana i el 20 de gener al Teatre Comunal d’Andorra la Vella on s’interpretarà Integral Simfonies Mendelssohn II que comptarà amb la presència de l’actriu catalana Aina Clotet en el paper de la germana del compositor, privada de la carrera musical del germà per raons de gènere. «Hem incorporat interpretacions d’actors perquè ho fa més atractiu i aclaridor», va comentar Claret. Altres cites imperdibles seran l’actuació de la formació de cambra prevista a París però sense data tancada encara, la segona actuació de l’ONCA a l’església de Sant Esteve a l’abril dirigida pel director Abel Tomàs i amb la participació del poeta català Josep Pedrals , el Concert d’Estiu o el diàleg d’estils musicals del Concert de Meritxell.

Els imperdibles

Concert 25è aniversari

13 de març. Coproducció amb l’Orquestra de Girona, Doble concert per a violí, violoncel i orquestra de Salvador Brotons.

Inauguració al Palau

18 i 20 de gener. Integral Simfonies Mendelssohn II obrirà el cicle al Palau amb la participació de l’actriu Aina Clotet.

Actuació a París

Data per definir. La formació de cambra tocarà a la capital francesa amb la voluntat de fer d’ambaixadora cultural del Principat.

Concert de Meritxell

16 de setembre. La Jonca comptarà amb una direcció col·legiada de Gerard Claret i del director convidat grec Yannis Papaioannou.