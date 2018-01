Els Cierco demanen al BCE que porti l’Acord Monetari entre Andorra i la UE a la Justícia

Els accionistes majoritaris de BPA fins a la nacionalització del banc, els germans Cierco, demanen al Banc Central Europeu (BCE) que porti l’Acord Monetari entre Andorra i la Unió Europea (UE) a la Justícia europea. La família Cierco ha enviat a l’organisme de control bancari comunitari la demanda tramesa també a la Comissió Europea que posa sobre la taula la «deficient transposició de la directiva comunitària que va donar lloc a la llei en virtut de la qual s’està duent a terme el procés de resolució de BPA». En l’escrit enviat, els empresaris demanen que el BCE estudiï l’afer i, si ho creu oportú, «sotmeti un possible cas d’incompliment de l’Acord Monetari per part del Principat d’Andorra davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea».



Així, els Cierco consideren que el fet d’haver fet una transposició parcial de la directiva sobre reestructuració i resolució d’entitats financeres «comporta automàticament» no respectar l’acord subscrit per Andorra amb la UE en matèria monetària. En conseqüències, afegeixen, «s’estan incompliment els compromisos internacionals i, alhora, s’està causant un perjudici de gran magnitud als socis, tots, del banc ara en procés de resolució en virtut d’una llei que no recull les garanties per als afectats que sí que preveu la directiva comunitària».



Amb la comunicaió enviada a la representació del BCE, tots els membres del comitè mixt estan ara degudament informats de l’acció duta a terme per la família Cierco. Aquest comitè mixt, deixen clar, «ha de vetllar pel compliment de les obligacions derivades d’aquell acord». Així, afirmen que «no hi ha cap dubte que aquella translació, Andorra la va fer de forma discrecional i fins i tot arbitrària, deixant al marge preceptes que asseguraven el dret de defensa dels accionistes de les empreses financeres i afegint elements no contemplats per Europa i que causen perjudicis clars, en aquest cas, als accionistes majoritaris de BPA».



Finalment, la família Cierco demana a l’autoritat bancària europea que atès allò que disposen els acords que aixopluguen la posterior aprovació de la Llei BPA, el BCE emeti els informes escaients recomanant a la Comissió Europea que porti el cas davant la Justícia europea «atès la deficient transposició normativa i el fet que això representa: incomplir l’acord monetari i perjudicar greument a tercers».