Els nou equips que competeixen en lligues foranes, en el bon camí

Superada l’època nadalenca, comença la segona part de a temporada per als nou equips del Principat que competeixen en lligues estrangeres. El balanç del primer tram és, en línies generals, bo. Tots van en el bon camí per aconseguir els objectius que s’havien fixat a l’estiu.

BC ANDORRA: Lluitant per anar a la Copa

Millorar el curs anterior és l’objectiu. En la campanya 2016-2017, el MoraBanc va jugar la Copa i els Play-off. Difícil superar aquest sostre. A dos partits per acabar la primera volta, els tricolors tenen opcions de jugar la Copa, tot i que no depenen de sí mateixos i la derrota contra el Burgos ho complica en excés. El bagatge és de 7 triomfs i 8 derrotes. El curs passat, amb un equip menys en competició, va acabar la primera volta amb 9 i 7. Les xifres són un pèl pitjors, però en el bon camí per arribar a les 16 victòries aconseguides a l’anterior fase regular.

FC Andorra: Cap a dalt i lluny del descens

Els dubtes van aparèixer ràpid per un inici de temporada escàs de punts. Malgrat que l’FC Andorra va tenir a tocar l’ascens el curs passat, aquest és un any de reestructuració i l’objectiu és la permanència, tot i que hi ha equip per fer alguna cosa més. De moment el descens està ben lluny, a nou punts, i la promoció d’ascens a sis: «Com abans assolim l’objectiu, abans mirarem de somiar», afirma el nou tècnic, Candi Viladrich.

Andorra HC: Patint per remuntar el vol

El Seat Andorra HC, com l’equip de futbol, té la permanència com a objectiu però també una plantilla per alguna cosa més. A un partit per al final de la primera volta, la promoció pel descens està a un punt i la zona vermella, a tres. «Costa remuntar el vol. Les lesions i les baixes laborals ens han condicionat fins el Nadal», admet Roger Corral, qui assegura que a partir del gener podrà disposar de més jugadors per als entrenaments i els partits. «Toca escalar posicions», apunta el tècnic. L’AHC és cinquè per la cua, baixen tres i un promociona.

CE Sant Julià: Al límit de la zona vermella

El CE Sant Julià està vivint un dejà vú de la temporada passada. Està immers en la zona baixa de la taula i al límit de la zona vermella. Amb tot, encara no l’ha trepitjat. Baixen tres equips però un, el Calafell, s’ha retirat de la competició, per tant queden dues vacants. L’equip lauredià és el tercer per la cua amb tres punts més que el penúltim.

VPC Andorra: En zona de fases d’ascens

El VPC ha anat de menys a més des de l’estiu fins el Nadal. El nou projecte de Xepi Garcia i David Kirikaixvili va costar d’endegar per la feina de cohesió que calia fer, però en els últims partits ha rendit a un alt nivell i a casa s’està mostrant com un equip molt complicat de superar. «La clau ara és puntuar més fora per poder mirar més amunt», sosté Xepi. El VPC és sisè amb quatre punts més que el setè i per tant marca el tall dels equips que jugaran les fases d’ascens, que és l’objectiu. Els tricolors són sisens de deu equips però el cert és que estan molt lluny del descens: el penúltim està a 17 punts i l’últim a 18. La permanència és pràcticament un fet; jugar les fases, un objectiu més que assequible.

CV Encamp: Molt per sobre del previst

Quatre ascensos seguits acumula el CV Encamp i va camí del cinquè. En una categoria ja de gran exigència com és la Primera Divisió Nacional, l’objectiu de l’equip que entrena Jose García era consolidar-se, però la realitat és una altra: és colíder juntament amb el CV Muro, però compta amb un partit menys per completar la primera volta. Els dos primers classificats juguen les fases d’ascens a la Superlliga 2 i l’Encamp no només està fora de perill respecte de les posicions de descens (a 17 punts), sinó que va camí d’aconseguir acabar primer o segon.

CV Andorra: Retorn i bones sensacions

Sembla que no hi haurà cap problema perquè el CV Andorra sènior sobrevisqui a la Segona Catalana en el seu retorn a la competició després d’uns anys desaparegut. De fet, l’equip que continua dirigint Lluís Hillaire té com a objectiu consolidar-se però camina amb pas ferm i ocupa el tercer lloc de la taula amb la permanència assegurada, a un punt del segon i a dos del líder, que té un partit més. El CV Andorra és un candidat seriós per pujar a la Primera Catalana.

CV Valls: L'ascens està massa lluny

La nova aventura del CV Valls a Tercera Catalana no està sent gens fàcil. L’equip tricolor ocupa la quarta posició del grup A però té el tercer a nou punts i difícilment aspirarà a lluitar per l’ascens, un objectiu no prioritari però que tampoc no es descartava. El cert és que el Valls té el setè i penúltim a només dos punts. Tocarà patir per poder guanyar la batalla per eludir les zones de descens.

Enfaf: Fora de perill però a prop

L’Enfaf Crèdit Andorrà està fora de perill, però molt a prop de les posicions de descens. L’equip que entrena José Martín, Guti, és el vuitè classificat a la Primera Divisió Catalana femenina, una posició que no hauria de generar nervis. Contràriament, la pròxima campanya hi haurà una tercera categoria i per tant baixen set equips. El novè, que està a un punt, baixa.