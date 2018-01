Estar a l’interior d’un regal de Nadal. Això és el que han volgut recrear en l’aparador de la botiga de roba Coco Bis les germanes Cristina i Carolina Marthino, que enguany s’han adjudicat el guardó de millor aparador de Nadal, que ofereix des de fa vint anys la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. L’embolcall el van realitzar amb paper de vinil, mentre que també van pintar unes taules de fusta. En gran, dos trencanous donaven la benvinguda els clients, mentre que petites reproduccions del ninot es distribuïen per l’aparador. Les dues germanes, que és la primera vegada que participen en el concurs, van recollir el premi amb emoció. «La nostra idea era transmetre la visió de la màgia del Nadal des del punt de vista de l’interior del paquet de regal», va ressaltar Cristina Martinho. A més, va assegurar, que l’aparador va ser un revulsiu per atreure clients. En aquesta categoria la botiga Albert Jove va guanyar un accèssit amb una enorme bústia, de la qual sortien moltes cartes amb les il·lusions dels nens.

En la gala que es va celebrar ahir també es va guardonar amb el premi a la Innovació un recorregut a través d’una història que es podia descobrir a través de diversos codis QR distribuïts en diferents punts de les finestres de l’aparador de la botiga Viladomat Signature. Un immens home de les neus decorava l’aparador del Petit Albert, que es va imposar en la categoria d’Impacte Comercial. Al premi a la Qualitat artística va ser per una laboriosa tasca que era collage amb la cara del Pare Noel, fabricat amb petits retalls de revistes, del Centre Òptic d’Andorra la Vella. En la categoria de l’aparador més sostenible va vèncer un enginyós arbre de Nadal construït amb bosses de paper de la botiga Safari Illa.

A més, es van entregar el premi del Segon Concurs d’Ambientació de Nadal que enguany va anar a parar a mans del centre Comercial de l’Illa Carlemany, que lluïa un enorme arbre de Nadal, decorat amb petits detalls com ossets de peluix.

«El comerç ja no és només un diferencial de preu, sinó que també hi hagi una experiència diferent a Andorra», va dir el ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya. H