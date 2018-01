Andorra la Vella tanca el 2017 amb 127 nous comerços

Andorra la Vella va tancar el 2017 amb un total de 127 comerços nous, segons un comunicat del comú. Això es deu el fet que es van registrar 339 obertures d’establiments i, per contra, hi va haver 212 baixes. En concret, la capital tenia a finals d’any 3.331 comerços.



Això, segons van manifestar des del comú, confirma «la tendència de fort creixement en el balanç d’obertura de comerços» que es ve donant els darrers anys.

De fet, en la darrera dècada, els primers cinc anys es va registrar un balanç negatiu. Ara bé, aquesta tendència es va cap-girar «tímidament» a partir del sisè any. Així mateix, aquesta tònica s’ha consolidat en els darrers dos anys. Si al 2013 Andorra la Vella va sumar 55 nous establiments, l’any següent va créixer en 75 i el 2015 en 85. A partir del 2016, el percentatge de negocis nous va créixer més d’un 55%, quan s’en van registrar 132 comerços nous.



D’altra banda, pel que fa l’any passat, el carrer on s’han comptabilitzat més altres de negocis i, per tant, el balanç és més positiu és el carrer Prat de la Creu amb 15 nous establiments. En el segon lloc del rànquing se situa l’avinguda Tarragona amb 14 nous comerços, A aquesta via, li segueixen l’avinguda Santa Coloma , amb 11 més, i el carrer Baixada del Molí, on també se’n van obrir onze.

Per sectors

En un altre context, per sectors, el que ha comportat més obertures de negocis és el de serveis. En concret, aquest ha generat que 25 nous establiments inicien la seva activitat. Així mateix, el de consulta i assessorament en direcció i gestió empresarial ha comportat la creació de 21 comerços, el sector immobiliari uns altres 15 establiments, mentre que el sector de la restauració ha facilitat l’obertura de deu locals, segons dades facilitades pel comú de la capital en el comunicat.