Recuperats 393 conjunts de jaciments espoliats

La Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos d’Esquadra, mitjançant la Divisió d’Investigació Criminal, va confirmar ahir la recuperació de 393 conjunts arqueològics de jaciments espoliats d’arreu de Catalunya, que contenen unes 20.000 peces d’alt interès científic, arran de la detenció l’agost passat de dos homes, veïns d’Amer. A més, tot i que no van donar xifres d’objectes, la policia va detallar que la majoria de les peces provenen de conjunts arqueològics del Pallars Jussà i l’Alt Urgell, que són les comarques més afectades per aquest espoli. Bona part d’això es deu el fet que en aquesta zona hi ha restes de dinosaure de gran valor. Es va detectar aquesta activitat delictiva en una dotzena d’emplaçaments a cavall entre ambdues comarques.

Hi ha d’altres casos amb què a l’afectació paleontològica s’hi afegeix l’arqueològica. És el cas de la comarca de la Selva, amb 33 jaciments; la Garrotxa amb 19; Osona, amb 18, i el Gironès, amb 10.



La investigació s’havia posat en marxa l’any 2016 quan els agents van detectar la venda de material arqueològic fals i d’objectes paleontològics espoliats en jaciments catalans. En l’entrada i escorcoll que se’ls va practicar als domicilis dels detinguts, conjuntament amb dos tècnics del Departament de Cultura que feien funcions d’assessors, els agents només els van poder intervenir una petita part del material espoliat, ja que la quantitat de peces era ingent.

Trasllat de les peces

Per aquest motiu, un cop valorada la col·lecció i la seva procedència il·lícita, es va sol·licitar al mateix jutjat una nova entrada i perquisició per recollir-la en la seva totalitat els dies 29 i 30 de novembre i l’1 de desembre. En aquella intervenció se’ls va comissar 393 conjunts arqueològics amb més de 20.000 peces indiciàries. En el trasllat de les peces hi van participar sis agents dels Mossos d’Esquadra, dos arqueòlegs i un paleontòleg del Departament de Cultura, a més de dos tècnics d’una empresa especialitzada en la manipulació d’aquest tipus de material i dos secretaris judicials, segons va detallar Ràdio Seu.



La investigació va determinar que els dos detinguts haurien espoliat els darrers anys diversos jaciments arqueològics i paleontològics declarats Béns Culturals d’Interès Nacional arreu de Catalunya de forma sistemàtica i intensiva.

En el decurs de la feina investigadora els policies han obtingut evidències de la seva activitat en 168 jaciments arqueològics i en 32 de paleontològics, alguns dels quals encara sense catalogar, fet que en cap cas no els situaria fora del marc de protecció que la llei els confereix.

El material espoliat té un alt valor científic i els objectes recuperats el mes d’agost es van valorar en més de 30.000 euros. Pel que fa a la resta de la col·lecció, els investigats la valoren en més de 80.000 euros. De fet, només els ingressos dels set primers mesos a partir d’una sola web els haurien reportat una mitjana de més de 1.000 euros mensuals. Almenys es coneixen quatre llocs web a internet on haurien venut o subhastat les peces espoliades.