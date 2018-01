Cinca entén que Marsol dubti d’unir-se a l’Agència Tributària

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va admetre ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que entén la preocupació de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, sobre la possible unió del comú al projecte de l’Agència Tributària única que promou el Govern. El que des de l’octubre fa dubtar Marsol és la duplicitat de costos que suposaria per al comú la incorporació a l’organisme públic. La parròquia hauria de passar a fer-se càrrec de l’import que representa la participació a l’Agència Tributària i, a més, hauria de continuar assumint les despeses derivades del personal propi del comú dedicat a la gestió tributària, que formen part d’un departament que no es podria traspassar al Govern. En total, l’aportació que la corporació hauria de fer cada any arran de la integració es va fixar en més de 200.000 euros, una xifra que Marsol, a l’octubre, no estava disposada a pagar, al·legant que no compensava.



Cinca va confirmar que encara espera una resposta de Marsol referent a la proposta que se li va plantejar fa tres mesos de desplaçar part del gruix de l’activitat comunal de tributs al nou ens del Govern. Tot i això, la decisió final no hauria de trigar molt a arribar, ja que Cinca va avançar en la mateixa roda de premsa que en un màxim de dues setmanes es reunirà amb la cònsol amb l’objectiu de resoldre alguns dels neguits del Comú d’Andorra la Vella i arribar a una conclusió que permeti continuar endavant amb el projecte. El ministre va destacar la capacitat de recaptació del comú respecte a la resta de parròquies i el gran departament de gestió tributària de la capital, de dimensions molt superiors als dels altres comuns.



A més, el titular de la cartera va fer incís en les virtuts del projecte de l’Agència Tributària. «La iniciativa acabarà sent positiva, no només per a les institucions públiques sinó per a tots els ciutadans, perquè podran tenir un únic interlocutor per a tots els temes vinculats als impostos», va argumentar el ministre. En aquest sentit, Cinca va assegurar que la fita del projecte és millorar l’eficiència en la gestió tributària i pressupostària.

Els comptes dels comuns, homogenis

La Llei de transferències als comuns ja compta amb dos decrets aprovats que la despleguen. Un entrarà en vigor el 2019 i obligarà a homogeneïtzar els pressupostos de tots els comuns. L’altre es començarà a aplicar el 2020 i estableix que les transferències es faran en base a les inversions sostenibles. L’objectiu és unificar criteris entre comuns i Govern.

Canvis en la valoració de la discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar un decret per modificar el reglament que permetrà personalitzar el sistema de valoració de la discapacitat. El nou document també preveu reduir el nombre de membres que conformen la Comissió Nacional de Valoració (Conava), ampliar la dedicació dels professionals i simplificar els procediments.

Continua a debat el problema del lloguer

La comissió que el Govern va crear per analitzar el malestar que provoca l’augment dels preus dels lloguers, amb un 2,6% d’increment de l’IPC, continua reunint-se i, segons el ministre de Finances, Jordi Cinca, arribarà a una conclusió aquest mes de gener. El demòcrata va explicar que la taula ja s’ha reunit diverses vegades i que el tema a debat «no és una qüestió fàcil».

Sis nous agents penitenciaris

El Govern va nomenar sis alumnes agents penitenciaris en període de formació. Es preveu que comencin a treballar al centre penitenciari cap al març del 2018, en cas de superar les proves de l’últim període del curs. La incorporació es farà després de tres mesos d’estudi de la Llei penitenciària i de pràctiques de tir, tècniques d’intervenció, prevenció i extinció d’incendis, entre d’altres.