Traspàs de tres milions a l’AREB per l’allau de demandes del ‘cas BPA’

El Govern vol fer un traspàs de gairebé tres milions d’euros extres a l’AREB perquè l’organisme pugui fer front a «les despeses i els costos derivats de la situació contenciosa sobrevinguda» arran de «l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aqueta última)». Així es va fer públic ahir a través d’un decret publicat al BOPA en el qual s’autoritzava un avenç de fons «per atendre les despeses dels processos administratius i judicials per part de l’AREB com a conseqüència del procés de resolució de l’entitat bancària».

En el mateix decret s’exposa que «degut a l’avenç i el desenvolupament dels procediments judicials i administratius, reclamacions i demandes, no resulta possible esperar fins que s’aprovi el pressupost de l’exercici vinent». En el pressupost de l’exercici 2017, el Govern destinava 275.000 euros, una quantitat totalment insuficient «per finançar la despesa addicional» que concretament es situa en 2.982.150 milions d’euros. A part d’aquests gairebé tres milions d’euros, en el pressupost per aquest 2018 ja s’ha previst una partida superior a la de l’any anterior que arriba al milió d’euros, amb previsió que el nombre de demandes segueixi augmentant.

A dia d’avui, l’AREB i BPA s’enfronten a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils i penals)tant del procés de resolució de l’entitat bancària com també del comptes que no han estat traspassats a Vall Banc que «suposen un risc en matèria de blanqueig de capitals per als clients titulars d’aquests comptes i productes».

Més d'un milió tret de l'heliport

Els diners que han de servir per fer front a les despeses dels lletrats que han de treballar en la defensa d’aquests organismes arran dels molts plets interposats –es tracta del despatx liderat per l’exdegà del Col·legi d’Advocats Francesc Badia i l’actual secretari general de DA, Esteve Vidal– s’han requerit com un avenç de fons i amb «caràcter d’extrema urgència», el que significa que l’AREB ja disposa dels diners esmentats.

En roda de premsa, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar que l’avenç s’ha sufragat amb transferències de diferents partides del pressupost de l’any passat i que, per tant, no suposa nou endeutament. Concretament, tal com s’especifica en el decret publicat, el crèdit suplementari s’extreu principalment de la partida prevista per l’heliport nacional, amb una aportació de més d’un milió d’euros. La partida de la qual s’extreu la segona quantitat més elevada és la destinada a la protecció de torrents i rius per un import de 600.000 euros.



La tercera i la quarta partida afectades seran les destinades a aplicacions informàtiques i a la nova Seu de la Justícia, amb 197.000 i 187.000 euros respectivament. La cinquena fa referència a l’energia i el canvi climàtic i s’agafen fins a 163.600 euros. De les partides destinades a les canalitzacions al Clot d’Emprivat i la gestió administrativa del transports es traspassaran a l’AREB 150.000 euros respectivament. La resta correspon als diners destinats a riscos geològics (140.000 euros), a la protecció d’allaus i riscos (100.000 euros), al conveni de l’aeroport d’Andorra-la Seu (90.300 euros), a la construcció d’obra pública (75.000 euros) i a la construcció de la comunicació que ha d’unir la plaça del Poble amb el Consell General (73.500 euros).



Amb tot, Cinca va aclarir que els tres milions no es pagaran de cop, sinó que es traspassen «amb previsió pels 109 procediments» acumulats. I va afegir que només es coneixerà la quantitat exacte a pagar quan s’hagin resolt les demandes «perquè si les sentències són favorables a l’AREB pot ser fins i tot que l’altra part s’hagi de fer càrrec dels costos judicials».