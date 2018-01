DA vol fer arribar la recuperació econòmica als ciutadans

DA va celebrar ahir la primera reunió de l’executiva de l’any i va aprofitar per posar sobre la taula algunes de les fites que s’han d’abordar de cara a aquest 2018. Segons va informar el secretari d’organització del partit, Esteve Vidal, el que més volen els ciutadans «és que la recuperació econòmica es plasmi en el seu dia a dia. I precisament, aquest serà un dels punts que treballarem, amb mesures com, per exemple, augmentar el salari mínim». De fet, Vidal va aprofitar per recordar que des que DA està al capdavant del Govern «ja s’han apujat els sous» i que durant la propera legislatura «s’espera assolir que el salari mínim sigui el 60% del salari mig», que actualment ronda els 2.000 euros.

Preparació de les eleccions

D’altra banda, en ser preguntat sobre si DA s’està preparant per a les properes eleccions (que en principi s’han de celebrar l’any que ve), Vidal va remarcar que malgrat que per ara no hi ha una data fixa, és cert que des del partit s’està «començant a treballar de forma tranquil·la per preparar un programa electoral». I en relació a possibles candidats, Vidal va ser molt diplomàtic i va especificar que DA disposa d’una comissió electoral i que serà aquesta l’encarregada de fer la selecció «del potencial candidat». A més, va afegir que es preveu tenir un nom abans de finalitzar el mes de març i que –per ara– els membres que s’han anant proposant com a cap de Govern són els que ja han «sortint a la premsa».