El TC analitzarà si es van vulnerar els drets dels Cierco en els escorcolls

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit els recursos d’empara presentats pels dos accionistes majoritaris de BPA fins a la seva nacionalització i pels quatre advocats andorrans que els assisteixen arran dels escorcolls que per ordre judicial es van fer en domicilis personals i professionals d’Higini i Ramon Cierco. L’Alt tribunal analitzarà, per tant, si les perquisicions van vulnerar diversos drets fonamentals, com es denuncia en els recursos i com s’ha anat mantenint en el marc d’un procediment urgent i preferent. El TC ha acceptat els recursos amb efectius suspensius. Això vol dir que ara per ara els tribunals ordinaris no poden fer cap ús de l’ingent material que es van endur de les dependències regirades, tal com va informar ahir el Grup Cierco a través d’un comunicat.



Els fets es remeten a una querella de la família de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, per una presumpta revelació de secrets bancaris. Arran d’aquesta, la batlle Alexandra Terés va autoritzar el 8 de juny de l’any passat una perquisició genèrica als domicilis privats d’Higini i Ramon Cierco i a les instal·lacions que acullen els serveis centrals del grup empresarial que dirigeixen. Un dispositiu policial i judicial va dur a terme els escorcolls de manera gairebé simultània per recuperar tots aquells elements «d’interès per a la causa», que presumptament havien de provar l’autoria de la revelació i, presumptament també, evitar la reiteració del delicte. A parer dels germans Cierco, «les accions judicials desestimades fins ara per la Batllia i per la sala penal del Tribunal Superior i també els recursos d’empara al TC posen de manifest com d’innecessaris i alhora desproporcionats i arbitraris van ser aquelles actuacions».



Més enllà de sol·licitar l’admissió a tràmit dels recursos –pas que ara s’ha donat igual com el d’atorgar la mesura cautelar de suspendre l’ús dels materials confiscats–, els exaccionistes majoritaris de BPA demanen també que «es reconegui la vulneració dels drets fonamentals continguts essencialment en els articles 10 i 14 de la Constitució, que s’anul·lin les sentències dictades per la Batllia i la sala penal del Tribunal Superior i que es retornin als seus titulars tots els documents, materials, aparells i suports informàtics que foren objecte de segrest».