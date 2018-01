Descarrega acusa els sindicats d’«obstaculitzar» la reforma

El Consell de Ministres va aprovar ahir, tal com estava previst, el projecte de llei de la Funció Pública que s’entrarà a tràmit els propers dies. La ministra Eva Descarrega va ser l’encarregada d’exposar el redactat final del text i les novetats més importants de la reforma. I ho va fer defensant la negociació que s’ha dut a terme, assegurant que s’han fet moltes concessions a les peticions fetes pels sindicats i no va deixar passar l’ocasió de mostrar-se crítica amb el posicionament sindical. «Sempre hem estat a disposició de qualsevol trobada, però ells han utilitzat la comissió consultiva per obstaculitzar el tràmit parlamentari», va afirmar, remarcant que «l’espai de diàleg hi és, però no és la comissió consultiva». Va deixar clar que la comissió és un «òrgan col·legiat de consulta i participació, però no ha de servir de taula de negociació sindical».



De la mateixa manera va rebutjar l’argument de retallada de drets, assegurant que el què s’ha volgut tirar endavant és un «model sostenible que busca premiar el talent i el treball». Descarrega va detallar com a línies vermelles del Govern el manteniment d’una jornada laboral de 40 hores i no de 35 com volien els sindicats –encara que va indicar que es deixa la porta oberta a que més endavant «es pugui flexibilitzar»– i el canvi del complement d’antiguitat de triennis a quinquennis mantenint els mateixos imports que es pagaven fins ara per afavorir que es puguin pagar altres complements.

Validesa de l’informe

La titular de Funció Pública també va defensar la validesa de l’informe preceptiu aprovat per majoria simple i sense el suport dels sindicats. En aquest sentit va assegurar que el reglament de funcionament de la comissió consultiva preveu que l’informe s’aprovi per majoria simple dels seus membres, un posicionament que posaven en dubte els sindicats. I va afegir que tal com s’estipula en el mateix reglament també s’ha adjuntat la nota justificativa del vot negatiu. Al mateix temps va negar que des del Govern s’hagi exercit cap tipus de pressió per condicionar el vot dels membres de la comissió en un sentit o un altre com s’havia especulat.

Novetats

Entre els canvis més destacats, la nova normativa preveu per primera vegada la implantació d’un model de carrera horitzontal, un sistema d’incentius per recompensar el talent, l’esforç i el compromís, ofereix noves possibilitats de mobilitat i estableix un pla de formació. Pel què fa als complements retributius, en el cas del de reconeixement de la funció directiva, que es cobra si s’ha ocupat el càrrec durant cinc anys o més, s’elimina i només es percebrà mentre s’ocupa el càrrec. Amb tot, aquells directors que ho són en l’actualitat i per tant tenen el complement consolidat, el mantindran encara que en un futur perdin el càrrec. La mobilitat podrà ser voluntària o obligatòria i en cas que el funcionari no hi doni conformitat, els sindicats podran participar del comitè tècnics d’organització i gestió per garantir la transparència de la decisió. Quan un funcionari sigui investigat i suspès cautelarment de funcions, s’ha accedit a la demanda dels sindicats i es manté que la situació pot comportar «una minoració o suspensió del pagament de les retribucions» tal com també es preveu en el cas dels cossos especials. Per últim, l’Executiu no ha accedit a les peticions dels funcionaris i qui hagi de canviar de lloc de treball per motius de salut només se li garantirà un 75% del sou, excepte en casos d’accidents laborals.



La ministra va indicar que tant bon punt la llei entri a tràmit s’iniciarà el treball per elaborar els reglaments que en depenen per tal que estiguin a punt quan el text entri en vigor.

Vidal matisa que el Govern no tenia l’obligació de negociar

El secretari d’organització de DA, Esteve Vidal,va assegurar ahir en declaracions a la premsa que durant l’elaboració del nou projecte de Llei de la Funció Pública el Govern «ha escoltat i ha tingut en consideració les opinions dels sindicats». Tot i això, va destacar que «la comissió consultiva s’ha reunit 10 vegades amb els col·lectius» i que «com el seu propi nom indica, la comissió no és un escenari de negociació, sinó que serveix perquè el Govern consulti, i tot i així, l’Executiu ha anat més enllà i l’ha fet servir com a escenari de trobada amb els sindicats». Per tant, «algunes de les seves reivindicacions han estat incorporades i altres no, com és lògic en qualsevol procés d’aquestes característiques».



Tanmateix, Vidal va puntualitzar que la nova legislació comporta «unes clares millores per als funcionaris, millores que van cap a qüestions de carrera professional i de burocràcia». En aquest sentit, també va remarcar que és «un bon text» i que malgrat que ara pugui generar certs neguits entre els sindicats, «a la llarga es veurà com un avançament important, perquè, entre altres aspectes, incentiva la formació».