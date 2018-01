Jaime Fernández: «Espero que l’afició de l’Estudiantes em rebi bé»

Jaime Fernández no té ni idea de com serà el retorn al pavelló del club on s’ha format i on ha debutat a l’ACB fins que l’estiu passat va signar pel MoraBanc Andorra. La seva marxa va ser estranya, ja que l’Estudiantes tenia dret al tempteig i volia executar-lo, però el jugador volia venir sí o sí a Andorra i finalment ho va aconseguir. Per això, ara que tornarà a casa seva amb la samarreta tricolor, no sap quina rebuda li espera al WiZink Center: «El que he fet em deixa tranquil. Ho he donat tot i espero que l’afició respongui bé», va avançar sobre un partit que per a ell és «especial». «Torno a casa meva», va afegir.

La desfeta del dissabte passat contra el Burgos, però, complica en excés la classificació del MoraBanc per a la Copa, una competició que Jaime Fernández no es vol perdre per res: «L’he vist molt des de casa i he arribat a sentir enveja fins el punt que gairebé no puc ni veure-ho. Sabem que és complicat guanyar-nos una plaça, però el partit contra l’Estudiantes és una final i lluitarem per ser-hi fins a l’últim sospir».