Les estacions obriran al 100% de cara al cap de setmana

Les estacions encaren aquest cap de setmana amb l’obertura al cent per cent de les seves instal·lacions. La previsió meteorològica és que de cara als propers dies nevi a les quotes altes, i aquest fet, juntament amb la neu que ja ha caigut, propicia que els dominis tinguin unes previsions més que favorables per als propers dies d’esquí.



Segons va informar ahir Vallnord, les seves estacions tindran tots els remuntadors en funcionament i el domini estarà disponible al cent per cent. A més, a hores d’ara es compta amb gruixos de 100 a 120 centímetres de neu a Pal Arinsal i de 75 a 145 centímetres a Ordino Arcalís.

Pel que fa a Grandvalira, es preveu que al llarg d’aquesta setmana les estacions vagin obrint la seva extensió de forma progressiva fins arribar al cent per cent durant el cap de setmana. I en relació a la neu, el domini compta amb gruixos d’entre 50 i 110 centímetres.



D’altra banda, segons va informar ahir Ski Andorra, des de l’entitat, conjuntament amb Andorra Turisme, s’estan organitzant accions comercials a les ciutats de Barcelona, Nantes i Tolosa per promocionar les estacions del país a nivell internacional.



A Barcelona s’ha optat per col·locar un estand al centre Illa Diagonal, on fins aquest dissabte es donarà informació sobre els dominis del Principat i es recordarà les construccions tradicionals de muntanya. També hi ha un photobooth que simula un telecadira on la gent s’hi pot fer fotografies.

Tanmateix, del 26 al 28 de gener, Ski Andorra participarà al 19è Saló internacional del turisme de Nantes, una fira amb 8.700 metres quadrats i uns 500 expositors. I també a França, del 9 a l’11 de febrer, Ski Andorra i Andorra Turisme participaran al Saló del turisme Mahana de Tolosa, on hi haurà presència de més de 220 destinacions de tot el món.