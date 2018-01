El PS vol modificar el reglament perquè UL-CC tingui grup propi

El PS creu que la solució per desencallar la situació dins del grup mixt és modificar el reglament del Consell General perquè sigui possible crear nous grups parlamentaris un cop ja hagi començat la legislatura. D’aquesta manera, els consellers d’UL-CC podrien formar grup propi sense necessitat d’adherir-se al mixt. En una roda de premsa convocada per Pere López i Rosa Gili per exposar el seu punt de vista sobre la polèmica situació al Consell General, els socialdemòcrates van indicar que el fet que 10 dels 28 consellers generals formin part d’un grup mixt «és una situació anòmala» i que «minva els drets de les minories perquè tenim menys recursos econòmics i també menys temps d’intervenció».



Segons va explicar Gili, la modificació que proposen es podria dur a terme de forma «immediata», com ja s’ha fet altres vegades amb petits punts del reglament del Consell General. La manera més ràpida seria convocar una reunió de la Junta de Presidents i votar la proposta. Perquè tirés endavant, però, el PS necessitaria el suport dels altres grups.



En cas que aquesta fórmula no agradi als altres membres del Consell, el PS proposa que la presidència del grup mixt sigui rotatòria, de manera que totes les forces que en formen part tinguin representació. Del contrari, va sentenciar Gili, «un grup polític podria prendre decisions per tots sense representar-nos. Seria una democràcia tocada». Sobre la proposta dels exliberals de prendre les decisions per majoria simple, la parlamentària va recordar que defensen que cal arribar a consensos per unanimitat per evitar un «funcionament totalitari».



La via judicial

En cas que cap de les dues propostes del PS convencin a la resta del Consell General i que s’opti per tirar endavant el reglament intern presentat pels cinc nous consellers al grup mixt –que ara per ara té el suport de Bonet i Naudi–, el PS avisa que «farem recurs a on calgui per defensar els nostres drets i els votants que ens han donat suport».



Segons els seus càlculs, actualment el grup mixt representa un 52,5% dels vots, un fet que van reiterar que és «anormal». Per una regla de tres, Gili va calcular que actualment UL-CC representa un 17,3% dels vots, el grup liberal un 27,7%, SDP i la consellera Sílvia Bonet un 17,7%, el PS un 23,5% i DA un 37.7%. Amb aquests percentatges sobre la taula, els socialdemòcrates consideren que no és just que Josep Pintat es quedi la presidència només perquè la meitat de membres que integren el grup mixt comparteixin les sigles del seu partit.

D’altra banda, López va fer una reflexió sobre la situació i va demanar més «compromís polític de les persones que es presenten en una llista», vist que en aquesta legislatura «set de 28 consellers han canviat de grup».

Reunió amb el síndic després de les crítiques

El PS va ser ahir molt crític amb la postura adoptada pel síndic davant la situació al grup mixt. Els socialdemòcrates consideren que hauria d’haver mediat entre les parts per no arribar a una situació d’enrrocament.

Vist que el PS no és l’únic partit que ha demanat la intervenció de Vicenç Mateu en aquesta qüestió, Sindicatura va informar ahir a la tarda de la decisió de convocar una reunió amb els membres del grup mixt per «procedir a determinar el president i el president suplent del mateix i a l’adopció del seu reglament intern», sense especificar si es farà per votació. La reunió tindrà lloc demà al matí al Consell General.