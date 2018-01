Fornell dissenya una temporada enfocada a tornar al Freeride World Tour

Dani Fornell està en el compte enrere per iniciar la competició de la temporada 2018. L’esquiador d’estil lliure andorrà s’ha capficat en tornar al Freeride World Tour, l’elit d’aquesta modalitat d’esquí a la qual hi ha arribat en alguna ocasió. L’objectiu que Fornell persegueix és el de cada any i només va aconseguir al 2013.

La fita no és gens fàcil, però fa cinc anys va demostrar-se a ell mateix que es pot aconseguir. L’andorrà ha dissenyat un calendari per al Qualifier de sis curses, totes elles de tres o quatre estrelles, i haurà de quedar el primer o el segon a la classificació general per tornar a ser l’any que ve a la primera categoria del circuit mundial. Per això, ja fa un bon grapat de mesos que s’està preparant. Les lesions no van respectar el rider de Financera Assegurances i es va dedicar de l’abril a l’agost a recuperar-se d’un problema als isquiotibials i a fer gimnàs. El treball físic el va allargar fins el novembre i des de llavors el combina amb treball sobre la neu. Ahir va assegurar a aquest rotatiu que ja no té cap seqüela de les lesions que el van estar perseguit la campanya passada i que anirà «al màxim» per aconseguir l’objectiu fixat.

Fornell viurà l’estrena en competició en un parell de setmanes, el pròxim 27 de gener a Vars, en l’única cursa de tres estrelles que té al calendari. Les altres cinc són tots de quatre; més punts en joc i també més nivell. Una setmana més tard, també a França, es desplaçarà a Les Arcs i d’allà a Hochfügen (Alemanya), per competir el 10 de febrer allà on va escriure la (possiblement) pàgina més important de la seva carrera esportiva al 2012, amb una victòria que va ser clau perquè assolís l’ascens a l’elit. Quinze dies més tard, el 23, té previst anar a Jasna (Eslovènia). Fins el 16 de març, a Nendaz (Suïssa), Fornell no continuarà amb el Qualifier; però entre prova i prova, competirà a casa, l’1 de març a Arcalís-Vallnord, en una prova del Freeride World Tour que comença a assentar-se en el calendari. En teoria, l’andorrà no pot competir a la màxima categoria, però disposarà d’una invitació de l’organització perquè Andorra gaudeixi d’un representant.

I per acabar, després de Nendaz, posarà punt i final al calendari del Qualifier el 6 d’abril a Overgurgl (Àustria). «Tenint en compte que només pugen al World Tour dos corredors, no hi ha cap més opció que anar a totes i buscar el màxim de podis», va reconèixer Fornell. «Jo em veig capacitat. De fet, sobre el paper estic entre els cinc millors, però el nivell és enorme, cada any creix i al final, no ens enganyem... Serem 40 riders pegant-nos per rascar la millor classificació possible en cada prova», va alertar.

Als seus 34 anys, potser ja no té l’energia que desprenia amb 20, però a l’andorrà li avalen els anys. «Conec totes les seus accepte la primera, la de Vars», va apuntar. «L’experiència pot ser un punt a favor per a mi que haig d’aprofitar. Qui sap si al final pot ser determinant....».

L’edat és un factor clau que ha ajudat Fornell a dissenyar una estratègia clara en cada una de les competicions que farà. Ho té claríssim: «Vull aplicar el meu estil clàssic, el de sempre». Perquè algun any ha arriscat amb coses noves i no li ha sortit bé. «Res de provar ni d’inventar nous salts. Centraré el meu esquí en la velocitat, que és un dels meus punts forts; els salts de llarga distància, de fins a 15 i 20 metres; i les canals tècniques». En poques paraules, anar a assegurar el que sap fer, que segons l’experiència d’anys anteriors li és suficient per acabar primer o segon en la general si no comet errades.

Verdú, 21è al segon descens de Copa d’Europa a Saalbach

L’estació austríaca de Saalbach va acollir ahir el segon descens de la Copa d’Europa, que de nou va tenir en Joan Verdú el millor andorrà, gràcies a la 21a posició aconseguida amb el dorsal 30, a 1.75 del guanyador, el noruec Henrik Roea, en una cursa que va aplegar 92 competidors.

Entre ells també hi era Marc Oliveras, amb una 44a plaça a tres segons del primer i Mati Vargas, que no va poder finalitzar la cursa. Avui, més: descens i combinada.

Pel que fa a l’equip femení, ahir hi havia una delegació a Innerkrems, on Cande Moreno va afrontar dos supergegants sense èxit. L’altra delegació hi era a Bad Kleinkirchhem, on s’havia de disputar un entrenament de la Copa del Món de velocitat i que es va acabar supenent. Carmina Pallàs és la representant tricolor. L’entrenament es posposa a avui, demà hi ha descens i diumenge, supergegant.

Per úlitm, a Auron (França) va haver-hi entrenament d’un descens FIS al qual Kevin Courrieu va obtenir el quart lloc a mig minut del primer i Robert Solsona va acabar 30è. Avui, els dos descensos.