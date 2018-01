Declaració d‘intencions per cooperar amb França

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i la seva homòliga francesa, Laura Flessel, van signar un acord d’intencions per a establir diferents formes de cooperació en l’àmbit de l’esport. Ambdues ministres van coincidir a reconèixer el rol de la cooperació esportiva bilateral com a factor per reforçar els vincles entre ambdós territoris.

La trobada va tenir tres eixos bàsics: el foment de principis fonamentals de l’esport reconeguts en al Carta Olímpica basada en l’educació a través de l’esport, el joc net o el respecte; l’intercanvi d’experiències institucionals centrades en la prevenció i la lluita contra la violència i el dopatge o d’altres de potenciació com ara el model andorrà d’esport per a les escoles i per tenir més presència femenina; i les estades d’alt nivell o de promeses, un dèficit al Principat que ja ha provocat que la federació d’esquí tingui diversos corredors vinculats a la francesa. «Ara parlarem amb les federacions per saber els neguits de cadascuna per veure si això ens permet iniciar algun tipus de col·laboració amb França», va sentenciar Gelabert.