Uns 20 locals oferiran els productes a preus reduïts

Una vintena de comerços de la Seu d’Urgell oferiran demà passat una innovadora jornada de rebaixes en un sol espai. De les 10.00 a les 20.00 hores, la Sala de Sant Domènec acollirà Shopping Rebaixes, un esdeveniment en què els establiments adherits oferiran els seus productes a preu reduït i, paral·lelament presentaran propostes gastronòmiques, lúdiques i culturals. A més, a les 17.00 hores s’hi farà l’acte de lliurament dels vals de compra oferts amb les compres de Nadal i dels premis dels concursos de fotografia a Facebook i Instagram.



La iniciativa, promoguda per La Seu Comercial i la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), neix amb el suport de l’Ajuntament urgellenc i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. A banda d’articles de tota mena a preus molt rebaixats, també hi haurà activitats per a totes les edats.

El nou president de l’UBSU, Juan Carlos Salsas, va explicar a RàdioSeu que un dels propòsits de la iniciativa és que la gent de la localitat pugui gaudir de les rebaixes sense sortir de la ciutat, com també atraure clients de poblacions properes. Aquesta jornada forma part d’un dels principals objectius de la nova junta de l’entitat, que vol impulsar una sèrie d’activitats al llarg de l’any per incentivar les compres a la Seu i fer que el comerç local guanyi en visibilitat i dinamisme. La intenció és fer una activitat singular un cop al mes, tot sumant-ne les noves a les quals ja estan consolidades com el Mercat de les Oportunitats que es fa al març i al setembre.



El programa d’activitats de Shopping Rebaixes començarà a les 11.00 hores amb tallers de maquillatge, d’Scrapbooking i creació de calendaris. També hi haurà a les 17.30 hores i a les 19.30 un taller de manualitats en anglès, per a infants de 3 a 10 anys, així com un Chalkpaint, a partir de 10 anys. Així mateix, hi haurà tastets gastronòmics durant la jornada.