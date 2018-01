Els sindicats denuncien vulneració de drets i estudien anar a la justícia

Les paraules de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, en què criticava l’actitud dels sindicats durant la negociació de la reforma de la Llei de la Funció Pública i reiterava que la comissió consultiva no és «una taula de negociació sindical» no han agradat gens als sindicats. De fet, consideren que amb aquesta darrera afirmació i amb la negativa a establir una negociació en la comissió s’estan vulnerant drets sindicals. I ho fan amb un precedent judicial a la mà: una sentència del Tribunal Superior de Justícia que cita un argumentari del Tribunal Constitucional en el qual s’exposa que l’activitat «d’examen i d’emissió d’informes és un dels pocs mecanismes de participació, de representació institucional i de negociació col·lectiva... que la Llei ha previst de manera expressa com a via mitjançant la qual les organitzacions representatives dels treballadors de les administracions poden mantenir aquests tres tipus de relacions amb les administracions públiques».

Accions

En aquest sentit, el president de l’Associació de Bombers, Joan Torra, va reiterar, tal com han defensat sempre els sindicats que «la comissió és l’únic lloc on podem negociar i, per tant, amb el precedent que tenim, segurament mirarem de portar-ho als tribunals», va afirmar. També el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar que no descarten res. Amb tot, les accions o mobilitzacions que es puguin dur a terme es decidiran en l’assemblea general de treballadors que han convocat pel proper dia 25. «Llavors explicarem perquè no volem aquesta reforma. No estan fent una llei sostenible estan fent una retallada brutal a tots els funcionaris i no ho permetrem», va sentenciar Ubach.



Tots els membres sindicals van coincidir a rebutjar la postura governamental que assegura que sí que hi ha hagut diàleg. «Diàleg és poder arribar a acords, i no ha estat així. La ministra Descarrega potser hauria de revisar el significat al diccionari», va etzibar Ubach, que considera que el text aprovat pel Govern «és la llei de DA i ha estat imposada dictatorialment».

Crítiques

Gabriel Ubach també es va mostrar crític amb el futur de la Funció Pública tenint en compte la reforma i va posar en qüestió la política de DA. «Hi haurà un abans i un després d’aquest Govern a la Funció Pública. Van cap a una Funció Pública low cost», va afirmar.



De la seva banda, el president del CFPA, Salvador Prieto, va posar en dubte que els sindicats tinguin capacitat per «obstaculitzar» el tràmit parlamentari d’una llei. «Ja m’agradaria poder-ho fer, però la nostra opinió no compta per a res! I la prova és que malgrat que no hem signat l’informe la llei ha passat igual», va exposar. A més, considera que la situació viscuda és una mena de «déjà-vu» del que va passar amb les jubilacions. «No ens ha sorprès res, ja ens esperàvem que la cosa acabaria així. No tenim ni veu ni vot. I el diàleg només és de cara a la galeria», va manifestar. En relació a les mobilitzacions, però, va admetre que «la policia és el col·lectiu que té les mans més lligades. La clau la tenen la resta».

Dubtes en l’administració de justícia

La presidenta del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració de Justícia, Cristina Araujo, va manifestar «dubtes» sobre els efectes que pot tenir la reforma sobre aquest col·lectiu. «Nosaltres tenim llei de funció pública pròpia, però estem esperant que burocràticament se’ns aclareixi si es deroga alguna cosa o no», va indicar. A més, va qüestionar el fet que no s’ha convocat la comissió consultiva de l’administració de justícia i que la ministra Descarrega no els ha aclarit res en les reunions fetes.