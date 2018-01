La batlle Azahara Cascales presidirà la Batllia

Finalment, el 2015 va deixar el lloc governamental i va tornar a la Batllia. Ara, Azahara decideix presentar candidatura per assumir el càrrec de presidenta de la Batllia, després de conèixer que Tor deixava un lloc buit.

De fet, en un inici, el responsable de la cartera de Justícia i Interior va demanar a Cascales que assumís la direcció de la policia, però ella va declinar l’oferta. Amb el càrrec d’assessora, però, també va assumir responsabilitats sobre el cos policial. El salari de Cascales per ser la mà dreta d’Espot va crear malestar en aquell moment fins i tot a les files demòcrates, que no entenien perquè la seva retribució era fins i tot més elevada que la dels ministres.

Azahara Cascales va ser nomenada batlle el 14 de setembre de 2006. Sis anys després, el Consell Superior de la Justícia li renova el càrrec. Poc després, a finals del 2012, la magistrada demanava una excedència per poder desenvolupar les tasques d’assessora tècnica d’Espot, convertint-se en la número dos del ministeri.

Per Lídia Raventós

