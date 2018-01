Una avaria endarrereix la treta de neu a Encamp

Alguns veïns d’Encamp s’han queixat aquesta setmana perquè consideraven que la treta de neu no s’estava fent seguint el ritme habitual i per tant, a algunes zones del poble, es patien dificultats per caminar. El motiu? Tal com va explicar el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Aleix Varela, es van produir avaries a les dues màquines Unimog de què disposa el comú per treure neu i només van quedar disponibles dues camionetes. A més, la neu humida que havia caigut, havia format una capa de gel que no es podia eliminar amb les turbines.



Per tot plegat, el comú, com de costum quan ho necessita, va demanar el suport d’empreses privades per fer les tasques, que en molts casos es van haver de fer de manera manual, sobretot per treure el gel. «Malgrat les dificultats, la feina s’ha fet i els carrers estan nets», va afirmar Varela. També el conseller del PS, Joan Sans, va lamentar el conjunt de circumstància negatives però va assegurar que «els treballadors no han parat» per complir amb la feina.