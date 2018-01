El comú de la capital estudia canvis al bar del Parc Central

El futur del bar del Parc Central d’Andorra la Vella ara mateix és una incògnita. La instal·lació fa setmanes que està tancada i sense cap símptoma que hagi de recuperar l’activitat, al menys, de manera immediata. Segons van explicar des de la corporació local la concessió que hi havia feta i que s’esgotava a final del 2017 es va resoldre de manera anticipada després que les dues parts implicades, el comú i l’empresari que explotava el bar, ho decidissin de mutu acord. És per aquest motiu doncs, que fa setmanes que ja no hi ha activitat.



Com que la resolució del contracte ha coincidit també amb la temporada d’hivern i, per tant, de baixa activitat en un bar que quan funciona més és durant l’estiu, des de la corporació de moment s’ha decidit donar-se un període de reflexió per decidir què s’acaba fent amb aquesta instal·lació. El què es té clar és que l’administració local té la voluntat de garantir el servei de bar al Parc Central, però ara s’haurà de veure si es continua oferint com fins ara, a través de la concessió de l’espai del bar actual, o si per contra, es busca alguna altra opció.



De moment no s’ha obert cap altre convocatòria per fer la concessió i entre els elements que s’hauran de valorar a partir d’ara també hi ha el fet de si cal fer obres a l’espai, o si finalment s’opta per buscar un altre emplaçament pel bar i destinar el local actual a algun altre tipus de servei.