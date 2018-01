España torna a obtenir un resultat d’acord amb la seva vàlua

El Dakar va abandonar Perú ahir per introduir-se a Bolívia. Adéu a les dues i benvinguda a les pistes ràpides de l’altiplà bolivià, l’altitud i el seu clima tan imprevisible. Pintava a una etapa 6 imponent, tot just abans de la jornada de descans, amb 313 quilòmetres d’especial i 447 d’enllaç. Però ja abans de travessar la frontera, el mal temps va fer acte de presència i en motos es va haver de retallar l’etapa. Aquesta és la categoria d’un Cristian España que va tornar a aconseguir un resultat que s’ajusta a la seva vàlua. Després de dos dies per sobre del 40è lloc, el pilot de Gas Gas va ser el 33è ahir.

Amb tot, va haver-hi incertesa sobre si havia acabat o no. L’últim senyal d’España en el live de la carrera contava a l’últim punt de control que va passar 30è, però no sortia que havia acabat quan ja havien entrat a meta fins a 59 pilots. Al final va aparèixer com el 33è a uns 13 minuts del guanyador de l’etapa, el francès Antoine Meo.

Tot va quedar en un ensurt; amb tot, el dimecres va acabar rebent una sanció de dues hores que el va fer caure fins el 58è lloc. Ahir ja havia guanyat alguna posició i constava com el 56è a la general.

Pel que fa a la categoria de cotxes Cyril Despres encara no havia arribat a la meta al tancament d’aquesta edició. Amb tot, havia arribat al penúltim punt de control amb el setè millor temps. L’espanyol Carlos Sainz estava sent el més ràpid en la jornada prèvia al dia de descans. Demà es reprendrà la carrera amb una etapa de 302 km. d’enllaç i 425 d’especial entre La Paz i Uyuni. H