Quatre cites «incontestables» per a La Temporada de Música i Dansa

«Incontestables», així va definir el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, els quatre espectacles que conformen la proposta de La Temporada de Música i Dansa de la capital que aquest any arriba a la 24a edició. Aquesta temporada portarà quatre espectacles d’alt nivell internacional que entre l’1 de febrer i el 23 d’abril faran que el Centre de Congressos d’Andorra la Vella no tingui res a envejar a molts dels escenaris de les capitals mundials. Els primers convidats seran els ballarins de l’Ailey II, la companyia petita del gran ballarí nord-americà Alvin Ailey, després arribarà la virtuosa pianista Khatia Buniatishvili, la seguiran una representació de l’Orquestra Filharmònica de Berlín i tancarà la temporada el tenor mexicà Javier Camarena.

Revelacions

La companyia petita de la reconeguda Alvin Ailey American Dance Theather presentarà el dia 1 de febrer a les 20.00 Revelations, la peça de dansa moderna més vista de la història des que es va estrenar el 1960, un tribut a la tradició afroamericana a la Texas rural on el fundador de la companyia va passar la infància. «Tindrem el grup petit que té més versatilitat per viatjar, la companyia sencera són uns 80 ballarins, a més d’una orquestra en directe que no era viable. També per un problema d’altura de l’espai escènic però l’Ailey II va de meravella pel nostre format», va explicar el director artístic de La Temporada de Música i Dansa Josep Maria Escribano. «A la companyia petita són dotze ballarins i porten la música enllaunada però fan molta patxoca, no paren dalt de l’escenari, sembla que en siguin més», va afegir Escribano, qui també va explicar com a apunt històric que als anys 60 calia ser negre per ser part de la companyia però que ara «s’ha superat aquest impediment racial i també hi ha blancs». Ailey II va ser qualificada pels organitzadors de la temporada com «la nota més diferent» de les quatre actuacions, ja que les altres se centren en un repertori de música clàssica i romàntica.



Virtuosa

«Khatia Bhuniatishvili és una pianista al·lucinant, és gairebé insultant [la seva qualitat], sóc pianista i sé de què parlo», va dir Escribano sobre la segona convidada que actuarà el 13 de febrer a les 20.00. Nascuda el 1987 a Tblisi (Geòrgia), tocarà al Principat peces de Brams, Txaikovski i Liszt, sota el model de pianistes de les velles generacions.

Tribut a bernstein

13 músics de la Filharmònica de Berlín retran tribut al compositor de grans bandes sonores, entre d’altres, com la de West Side Story, en el centenari del seu naixement.

El tenor del bis

«Per nom potser no us dirà molt però Javier Camarena és un prodigi que ha hagut de repetir àrees al Metropolitan de Nova York i al Real de Madrid», va anunciar Escribano. Encara no ha confirmat ni el repertori ni el pianista que l’acompanyaran.

La Temporada repeteix amb la mateixa xifra de pressupost de l’any passat: 180.000 euros.