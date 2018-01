Els comerços del nucli antic volen un carril únic de pujada a Meritxell

L’embelliment de l’avinguda Meritxell és el primer pas per començar a aplicar el centenar de mesures establertes al pla estratègic del turisme de compres que es va aprovar el novembre del 2016. Perquè les propostes es puguin posar en marxa, encara falta que les associacions s’uneixin i es constitueixi l’entitat publico-privada formada pels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes, i les tres associacions de comerciants, la de l’avinguda Meritxell, la de Carlemany i la Fener.

Tot i així, a la taula de comerç que es va organitzar ahir a la tarda, els representants del comú de la capital van informar a les associacions dels terminis concrets de les obres. Començaran el 3 d’abril i acabaran el 3 d’agost: Quatre mesos de remodelació que permetran als comerços començar amb normalitat la temporada d’hivern del 2018-2019. «Es contractaran quatre empreses per poder fer les obres de tota l’avinguda alhora», va agrair Yebra. «És una molt bona notícia que només durin quatre mesos perquè, tot i que seran quatre mesos molt durs per a les botigues, podrem tenir l’espai arreglat de cara a l’hivern, va afegir la comerciant.

Que l’eix comercial acabi tenint un únic sentit de circulació o mantingui els dos actuals, dependrà principalment del comú d’Andorra la Vella, que encara no ha presentat formalment el projecte.

La presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Anna Riberaygua, considera que l’avinguda Meritxell es promocionaria més si tingués un únic carril en sentit pujada. Així, els comerciants del nucli antic de la capital se sumen a la proposta que va llençar Sònia Yebra, presidenta de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’avinguda Meritxell, a finals de l’any passat. «A nosaltres ens va bé. Si ha de servir per embellir l’avinguda Meritxell, estarem encantats de la vida», va afirmar Riberaygua, que va fer incís en la importància de cuidar l’aspecte d’aquest carrer pel fet que representa una de les entrades al centre històric de la parròquia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació