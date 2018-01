Unicef recapta 13.000 euros per als infants de l’Ucraïna en conflicte

Els fons que van aconseguir provenen dels SMS rebuts des del març i de les accions i col·laboracions que s’han dut a terme en els últims mesos, com la cessió d’espais publicitaris a diversos mitjans de comunicació, el taller Dolça Solidaritat que es va organitzar amb la Despensa de l’Emelin, la Blogera Maria Cosbel i la diestista Marta Pons, i les visites solidàries al Museu de l’electricitat i al Camí hidroelèctric d’Engolasters, en què FEDA va donar dos euros per cada visitant durant els mesos d’agost i setembre. Es van comptar fins a 1.400 persones entre els que van anar al museu i els que van visitar el camí.

La campanya solidària #TancaUnicef, impulsada per l’ONG Unicef-Comitè d’Andorra, va recaptar 13.000 euros durant tot l’any passat, segons va informar ahir l’entitat en un comunicat. Els diners recaptats aniran íntegrament a finançar el programa d’emergència a Ucraïna, amb l’objectiu de protegir milers d’infants que viuen a l’est del país, en una zona en conflicte plena de mines terrestres i altres explosius.

