El centre d’educació en hostaleria, paralitzat per la falta d’inversió

La pime de Madrid que havia d’impulsar juntament amb el Govern andorrà la instal·lació d’un centre d’educació superior en hostaleria i turisme al Principat va aclarir ahir en un comunicat que la paralització de la construcció de l’equipament, que estava previst per l’any passat, no es deu a conflictes amb les institucions andorranes sinó a la falta de pressupost. «Volem deixar clar que la decisió de la nostra entitat ha estat purament empresarial i que agraïm la col·laboració del Ministeri d’Educació i de la Unió Hotelera durant els do anys i mig de treball conjunt», explica el director de Desenvolupament Internacional del Centre Superior d’Hostaleria del Mediterrani, Ángel Campillo.



Un dels problemes que va dificultar la posada en marxa del projecte va ser la falta d’interès d’alumnes estrangers a estudiar a Andorra, pel fet que a Espanya i França les llicenciatures en aquestes àrees duren el mateix que el que duraria un cicle de formació professional superior a Andorra. «Desgraciadament, els calendaris no es van poder complir i el curs previst al setembre no es va poder iniciar», afegeix el comunicat, que explica que la oferta de què disposa l’entitat de Madrid a l’Estat espanyol és «suficientment atractiva per a la captació d’alumnes estrangers» i que per aquesta raó , l’empresa va trobar més convenient invertir en altres països. Durant el 2016 es va invertir en un projecte a la República Dominicana i durant el 2018 es té previst posar en marxa projectes als Estats Units i Colòmbia.

Tot i així, Campillo va subratllar que el «projecte d’Andorra segueix», però amb una configuració educativa diferent més acord a les característiques i necessitats de les empreses turístiques internacionals. De cara a aquest any, es preveu l’organització de diversos programes de certificacions professionals internacionals com la WorldChef Global Culinary Certification. A banda, el Centre Superior d’Hosteleria del Mediterrani va assegurar que estan planejant altres activitats educatives. «Esperem que puguem continuar comptant amb la confiança de les institucions públiques vinculades», acaba l’escrit.