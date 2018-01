L’oposició, en contra dels tres milions a l’AREB

Els grups de l’oposició no entenen el traspàs de tres milions d’euros que el Govern ha fet a l’AREB i critiquen que s’hagin fet servir partides d’un pressupost que ja està tancat. A més, no comparteixen que la notícia s’hagi acabat anunciant a través del BOPA un dia abans del debat a la totalitat del pressupost.

De fet, el conseller general del PS, Pere López, va matisar ahir que el seu grup demanarà «més informació sobre aquest crèdit extraordinari d’última hora, perquè ens sobta i volem conèixer més detalls» sobre aquesta qüestió. Tanmateix, el conseller d’UL+CC, Carles Naudi d’Areny Plandolit, va remarcar que a l’AREB «ja s’hi porten destinats entre 13 i 15 milions d’euros» i que, per tant, no els sembla «gens positiu el nou traspàs. A més, ens crida molt l’atenció que avui [2018] es tregui una partida referent al 2017, aquí hi ha molt a parlar».

D’altra banda, des d’SDP, el conseller general Víctor Naudi va assegurar que el crèdit extraordinari és fruit «novament d’una mala gestió, perquè ja feia mesos que es podia preveure que hi hauria bastants plets contra l’AREB». Per la seva part, la consellera independent, Sílvia Bonet, va remarcar que el crèdit li ha cridat «bastant l’atenció» i que entenc que aquesta quantitat «s’hauria d’haver entrat dins del pressupost» d’enguany.

Finalment, el conseller de Ld’A, Jordi Gallardo, es va sumar a les declaracions de neguit i de crítica pel traspàs i va remarcar que tot plegat només fa que agreujar les despeses de l’Estat i mostrar està sota un «funcionament sense control».

Més d’un milió de l’heliport

Més d’un milió d’euros dels tres que s’han destinat a l’AREB s’han tret de la partida pressupostària de l’heliport de l’any passat. Vers aquest fet, Carles Naudi va destacar que hi estan totalment en contra, «perquè és treu d’una de les partides estratègiques i que pot aportar més valor al país». El conseller també va aprofitar per demanar al Govern que faci l’heliport «d’una vegada per totes i que comenci a quadrar números perquè el futur d’Andorra no sigui un desgavell». Així mateix, Víctor Naudi va remarcar que el fet que el Govern tregui diners d’aquesta partida «mostra que ells mateixos ja no creuen en les seves previsions i els seus objectius».

Bonet també va destacar que recórrer a partides de projectes oblidats per sufragar altres iniciatives del Govern és una pràctica força emprada. «S’agafen diners de projectes que no tiren endavant i després serveixen com a sac per poder donar resposta a altres necessitats de la pròpia activitat del Govern, en aquest cas, a l’AREB». Davant d’això, «cal preguntar-se si l’heliport és o no un projecte estrella, perquè només fem que treure-li diners».

La resposta del Govern

En resposta als comentaris de l’oposició, el ministres de Finances, Jordi Cinca, va puntualitzar que el Govern no podia preveure les demandes interposades a l’AREB i que un cop s’ha produït aquest fet, el que ha de fer l’entitat és «defensar-se i argumentar davant de la justícia perquè s’ha actuat com s’ha actuat». I per poder fer això, necessita «recursos».