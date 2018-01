El The Cloud, l’ovella negra dels projectes

El debat a la totalitat del pressupost celebrat ahir va servir per posar de manifest el descontent que hi ha entre gran part dels consellers de l’oposició en relació a les polítiques d’inversió que seguirà el Govern de cara a aquest any.

Tots els grups de la minoria van coincidir en criticar el fet que la partida destinada a fer inversions se centri bàsicament en temes urbanístics i de la via pública, com pavimentació, senyalització i construcció de rotondes. De fet, van lamentar que no es destinin més diners a fer «inversions enriquidores a nivell econòmic» i que novament no es facin iniciatives «d’emprenedoria i de creixement comercial». A més, tots van trobar a faltar més accions i plans destinats a les polítiques socials.

Tornant a les inversions, un dels projectes més nombrats durant el debat i que va rebre més d’una frase punxent va ser l’edifici The Cloud. El conseller del PS, Pere López va ser el més crític i va deixar anar paraules com: «el Govern diu que no hi ha diners per millorar la situació dels habitatges o les pensions i, per contra, fa projectes faraònics com el The Cloud, que fa mal als ulls i encara no sabem que contindrà», o [gairebé en to de suplica] «senyor ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Toress, siusplau, no adjudiqui aquest projecte».

En resposta a l’atac de López sobre que el Govern no fa accions per combatre l’augment dels lloguers, el conseller de DA, Miquel Aleix, va assegurar que la política i iniciativa de l’habitatge «ha de ser privada. Durant molts anys hem mantingut bloquejats els preus dels lloguers i això tampoc fa que els promotors tinguin moviment en el mercat».

Amb tot, Aleix considera que han de ser les pròpies entitats privades «les encarregades d’incentivar la construcció de nous habitatges» i que fins que dins del mateix sector no hi hagi més moviment, el Govern tampoc podrà arribar a implementar noves accions o plans d’actuació per millorar la situació que es viu actualment.