Sense esperança per créixer

Les sales de cinema estan tocades arreu, fora de les quatre grans (i comercials) estrenes de l’any, qui va al cinema? El Cineclub de les Valls va presentar aquesta setmana la programació per al primer trimestre, alhora que la seva responsable, Inés Sánchez va fer balanç de com havia anat l’any anterior. «Les xifres són molt estables, fa vint anys de l’iniciativa, no som nous, els qui tenen interès al país ja ens coneixen i per això tenim clar que aquest és el públic al que podem arribar», comenta Sánchez.

Els socis del Cineclub freguen la cinquantena, després de la incorporació de tres nous valents durant el 2017. Però al Facebook han crescut un centenar, una proporció de creixement difícil d’interpretar. On són els 519 seguidors de la xarxa social a l’hora de les projeccions? Agafen les idees de la programació i descarreguen les pel·lícules a casa? Són espontanis que van al Cineclub només de tant en tant? Incògnites per descobrir. Els que sí que van anar a gaudir de les propostes alternatives, diferents, internacionals i en versió original van ser 975 persones que van gaudir de 25 sessions, és a dir, hi va haver unes 39 persones de mitjana a cada projecció. Les entrades estan molt igualades entre els que són socis i els que no ho són, 475 i 500, respectivament.

El llargmetratge que va aixecar més expectació de la passada temporada va ser La propera pell, dirigit per Isaki Lacuesta i Isa Campo, va reunir 171 cinèfils. En canvi, el drama cubà Viva, de Paddy Breathnach, va aconseguir reunir només 15 espectadors.

Les novetats

Potser les xifres no són multitudinàries però la qualitat i la varietat de les obres que proposa el Cineclub de les Valls per als propers tres mesos segueixen estant a l’altura. Després que dimecres comencés l’any amb La librería, d’Isabel Coixet, la propera cita, sempre els dimecres, serà el film japonès El tercer asesinato, d’Hirokazu Koreeda, un thriller que es va presentar al darrer festival de Venècia.

Les propostes per a aquest semestre ofereixen un recorregut per tres continents diferents



L’origen de les cintes que es projectaran és bastant equilibrat geogràficament: dues d’Àsia, dues de Sudamèrica, una egípcia i la resta de diferents indrets d’Europa, només repeteix Espanya, amb dues representants. «Intentem que no es repeteixin gaire els països», explica Sánchez.

Els títols que heu d’apuntar a l’agenda són, a més de la cinta nipona pel proper dimecres, En lugar del Sr.Stein, Plastic China, El último traje, En cuerpo y alma, Pieles, Una mujer fantástica i Clash.



Algunes de les cintes coincideixen amb efemèrides destacades: «Pel dia de la dona sempre intentem projectar una pel·lícula de temàtica femenina, aquest any serà la xilena Una mujer fantàstica», explica Sánchez. Aquest any seguiran les col·laboracions del Cineclub amb els festivals Picurt, de la Seu d’Urgell, i l’autòcton Ull nu.