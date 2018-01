Tretzena temporada de ‘Janeiras’ porta a porta a les parròquies

Les tradicionals cançons portugueses conegudes com a Janeiras tornen als carrers del Principat durant els caps de setmana a partir d’avui i fins al dia 28. Les Janeiras (que prenen el nom del primer mes de l’any) anuncien pels carrers el naixement del nen Jesús i desitgen un bon any nou. Es canten en grup i el costum diu que han de picar porta a porta a les cases per demanar les sobres de menjar de les festes de Nadal, o bé, algunes monedes.



A Andorra, el grup de folklore Casa de Portugal s’encarrega de mantenir viva la cantada entre la comunitat. Aquest any, diverses esglésies del Principat s’han adherit a la iniciativa i a més a més de participar a l’eucaristia, els membres del grup oferiran una cantada de Janeiras avui a les 19.30 a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià a Ordino, demà a les 12.00 a Sant Esteve a Andorra la Vella, el dia 20 a les 19.30 a Sant Miquel de la Mosquera a Encamp, el 21 a les 12.30 a Sant Pere Màrtir a Escaldes-Engordany i, finalment, el dia 28 a les 12.00 a la Catedral de Santa Maria d’Urgell en presència de l’Arquebisbe Joan-Enric Vives.