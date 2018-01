Andorra sortirà de la llista negra portuguesa

El primer ministre de Portugal, António Costa, va avançar ahir que ja ha fet el requeriment a l’Autoritat Tributària del país per demanar que es retiri Andorra de la llista de països amb un règim fiscal «clarament favorable» –paradisos fiscals–, segons van informar des del Govern, un cop finalitzada la reunió entre Costa i el cap de Govern, Toni Martí, que va tenir lloc ahir al vespre a Lisboa. «El primer ministre ha felicitat molt a Andorra per la bona consideració que ha obtingut en el darrer Fast track del Global Tax Forum [de l’OCDE», va explicar Martí a la sortida de la trobada. «El requeriment a l’Autoritat Tributària és un tràmit que contempla la legislació portuguesa però que no ha de suposar cap contratemps», va afegir el cap de Govern, qui es va mostrar molt esperançat de què «el 2018 portarà bones notícies en aquest sentit». A més, va recordar que Portugal és el país de la Unió Europea amb una llista més llarga de països controlats per la seva tributació.

Durant el curs de la reunió, «una conversa llarga, agradable i molt cordial», segons Martí, el primer ministre lusità va destacar el fet que ja estigui en vigor, des del passat 23 d’abril, el conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal, signat el setembre de 2015, alhora que va reconèixer el funcionament satisfactori del mateix.



Conveni de col·laboració

En la trobada també es van explorar noves vies de col·laboració, i es va decidir treballar en un conveni de cooperació global en els àmbits educatiu, cultural, lingüístic, turístic i de joventut, així com també per facilitar les inversions entre ambdós països. «No es tracta només de modernitzar el conveni en matèria d’educació que vam signar l’any 2000 sinó ampliar-lo realment i facilitar més inversions en col·laboracions andorranoportugueses», va aclarir el cap de Govern.

Aquest conveni es podria signar en una propera visita del primer ministre Costa al país, després que acceptés «de bon grat», segons Martí, la invitació oficial. «Serà la primera vegada que rebrem a Andorra un primer ministre portuguès, hem tingut presidents però no primers ministres», va expressar satisfet Martí.

Observadors

D’altra banda, en la reunió Martí va informar el primer ministre de Portugal que el Govern va aprovar, aquest mateix dimecres, iniciar el procediment perquè Andorra esdevingui observador associat a la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, encara que no s’havia fet públic abans. Aquesta possibilitat es va tractar en la reunió de Martí amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo durant la visita al setembre, i des d’aleshores Andorra ja ha avançat en aquesta línia.

La Comunitat de Països de Llengua Portuguesa és una organització internacional que té com a objectius la concertació politico-diplomàtica entre els seus estats membres en matèria de relacions internacionals i concretament per reforçar la seva presència en l’escena internacional, la cooperació en diversos àmbits i la materialització de projectes de promoció i difusió de la llengua portuguesa

«Ser observadors és el pas previ a esdevenir membres. És un fet interessant perquè seríem l’únic país membre que no és de parla portuguesa però gairebé el 14% dels residents a Andorra són portuguesos, després de Luxemburg som el segon país del món que acull més portuguesos si tenim en compte el percentatge sobre la població total», va valorar Martí, qui va recordar l’impacte que té per al país ser membre de la comunitat de la francofonia com a paral·lelisme.

Els ciutadans portuguesos podran fer tràmits administratius des d’Andorra amb el certificat electrònic

Signatura digital



Durant la reunió, també es va acordar la signatura del protocol que estan negociant Andorra i Portugal perquè ambdós països reconeguin l’ús dels certificats electrònics. Aquest pas permetria fer tràmits als ciutadans portuguesos residents a Andorra que serien reconeguts per la República Portuguesa, i també a la inversa.



És a dir, evitarà que els membres de la nombrosa comunitat portugesa del Principat s’hagin de desplaçar al país d’origen a l’hora de realitzar tota mena de tràmits burocràtics com tramitar pensions.«Es tracta d’un pas molt important que repercutirà en la qualitat de vida d’aquests més de 10.000 ciutadans portuguesos que resideixen a Andorra, els facilitarà molt la vida», es va felicitar el cap de Govern al respecte de la mesura adoptada.

Suport per a l’acord d’associació amb la Unió Europea

Toni Martí i António Costa van tractar també del procés d’associació amb la Unió Europea en què el Principat es troba immers. El cap de Govern va explicar a la sortida de la reunió que havia rebut tot el suport per part del primer ministre lusità a l’hora de tirar endavant les negociacions amb Europa en els quatre grans capítols a tractar. Martí es va mostrar molt agraït de poder comptar amb l’opinió favorable del país, alhora que va recordar que en l’àmbit internacional Portugal i Andorra tenen una excel·lent relació.