El MoraBanc se la juga a la pista de l’Estudiantes, «un equip de ratxes»

Estudiantes és la pròxima parada per al MoraBanc Andorra. Serà demà, al Wizink Center a les 12.30 hores, en un partit al qual l’equip tricolor se la juga, si no vol quedar-se fora de la Copa del Rey. Cal el triomf per arribar a l’última jornada de la primera volta amb opcions, davant un equip que matemàticament, encara pot aconseguir el bitllet per a Gran Canària tot i que és poc menys que una utopia.

Un que coneix ben bé les entranyes del rival és Jaime Fernàndez, jugador format a les categories inferiors de l’Estudiantes que l’estiu passat va acabar a Andorra fent inútil el dret de tempteig del seu equip havia exercit per igualar la oferta de Francesc Solana. El base tricolor va deixar clar que constantment manté contacte amb alguns dels jugadors del conjunt madrileny i que aquest any està sent «un equip de ratxes».

«És un equip amb molta llibertat en atac i mai se sap quin tipus de partit en trobaràs. No pots estar tranquil, hem d’estar centrats els 40 minuts i donar-ho tot», va justificar.

El MoraBanc jugarà un altre partit afectat per les nombroses baixes que han obligat a ampliar la plantilla de 12 a 14 jugadors. Burjanadze i Karnowski no hi seran segur. Respecte a Copeland, Albicy i Diagne, que tinguin algun minut és una incògnita. La feblesa que provoca tanta baixa a la pintura no pot ser una excusa, segons va apuntar Jaime: «A Santiago vam demostrar que en aquestes condicions també podem fer un bon bàsquet, així que no val com excusa. Els que estem a disposició del tècnic hem de donar un pas endavant físicament i mentalment per suplir-los». No hi ha més; per al base «hem de treure la victòria com sigui».

Sobre el seu retorn al club al qual va formar-se, va definir el partit com «especial». Fa il·lusió tornar a casa. Espero que l’afició respongui bé».

Visita de l’FC Andorra al fortí de l’Alpicat

L’FC Andorra visitarà demà (12.30 hores) el camp de l’Atlètic Alpicat amb un repte clar: sumar els tres punts on no ho ha aconseguit ningú. L’equip local no ha perdut encara davant el seu públic, tot i que també li està costant sumar els tres punts: 3 victòries i 5 empats és el bagatge. Els tricolors, de la seva banda, arriben en un moment dolç. Una ratxa de quatre partits sense perdre i Saba nova amb Candi Viladrich a la banqueta: «Els canvis amb ell són notables. Hi ha més intensitat, anem amb més confiança i més ganes», va assegurar Joan Cervós, qui va dir que la clau és «ser forts en defensa i no encaixar» i després «veure si som capaços de marcar i aguantar el resultat».

No hi serà Emili Garcia, qui curiosament va veure la vermella en el darrer partit per errada i el recurs no ha prosperat perquè segons la Federació Catalana «ha arribat fora de termini», com tampoc ha prosperat un altre recurs per un canvi que l’FC Andorra considerava irregular en un partit anterior al camp del Borges Blanques. La resta està a punt per buscar els tres punts per no perdre de vista la zona noble de la taula, cada vegada més a prop.

VPC, Lliga Nacional de futbol, CE Sant Julià i vòlei

El VPC inicia el 2018 afrontant la seva assignatura pendent: els partits a domicili. Els tricolors, que han perdut els cinc partits fora visitaran demà (15.00 hores) el camp del Cazeres Le Fousseret, tercer a la taula que ha vençut els quatre últims partits a casa.

No hi ha lliga de futbol encara, però demà s’aprofitarà per posar al dia dos partits suspesos de la jornada 11. A les 12 del migdia, la UE es mesurarà amb la Penya Encarnada i a les quatre de la tarda, Tic Tapa Sant Julià-Inter d’Escaldes. Els dos partits, a la Borda Mateu.

El CE Sant Julià, al límit de la zona vermella, afronta avui a casa (18.45h.) un partit complicat davant el segon classificat, el Futsal Lleida. Els lauredians, que han sumat 9 dels últims 12 punts, reben un equip que porta tres jornades sense guanyar a domicili.

El CV Encamp, líder de la Primera Nacional, reprèn la competició amb la visita d’avui a la pista de l’Aula (20.30h). El CV Andorra també té un partit a domicili contra el Sandor (avui, 16.00h) i demà al matí, el CV Valls rep el Sant Fruitós al Lycée (10.30 h).