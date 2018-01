La Sindicatura desestima el recurs del PS que no descarta anar al TC

La Sindicatura va comunicar dijous al PS que ha desestimat el recurs que va presentar el dia 5 contra les decisions comunicades pel síndic general, Vicenç Mateu, de convocar la junta de presidents del 8 de gener així com la decisió de destituir al president i president suplent del grup mixt. Davant d’aquesta situació, fonts de la formació van indicar que no es descarta recórrer al Tribunal Constitucional, si bé estan a l’espera de com acaben desenvolupant-se els esdeveniments i d’estudiar detalladament la resposta que se’ls ha donat.



En primer lloc, la Sindicatura ha decidit no admetre la part del recurs que fa referència la destitució de López com a president del grup mixt. Segons la resolució, a la què ha tingut accés EL PERIÒDIC, «no existeix cap decisió de cessament del president, sinó una comunicació del síndic general que explica les raons de convocar la Junta de Presidents del dia 8 de gener sense incloure cap president del grup mixt i insta als membres del grup a procedir a l’elecció de president». Així doncs, la resta de l’argumentari tant sols fa referència a la convocatòria de la Junta de Presidents i al conflicte sobre les conseqüències de la modificació en la composició del grup parlamentari.

Representativitat

D’entrada es considera que l’únic objecte de controvèrsia és si les modificacions en la composició del grup constitueixen o no causa reglamentària de finalització de les possibilitats d’exercir les facultats representatives del fins aleshores president del grup. S’exposa que l’actuació del president és «essencialment una forma de representació de la voluntat del corresponent grup parlamentari» i, per tant, si manca aquest caràcter representatiu les facultats i posició del president perden el seu fonament i, «sobre tot, el seu exercici comporta una lesió en els drets dels membres del grup». És per això que es considera que en aquest cas el president no pot exercir, n’existeixi un de nou o no.

De la mateixa manera es recorda que la representativitat al grup mixt no es pot presumir a partir de la mera adscripció, sinó que en tractar-se d’un grup d’adscripció obligatòria necessita «de l’elecció com a element essencial de la posició del president». Per tant, quan hi ha canvis en la composició cal renovar les decisions representatives del grup. És per aquest motiu que es considera encertada la convocatòria de la junta de presidents sense el grup mixt. D’altra banda, es nega que l’actuació del síndic hagi afectat l’autonomia del grup, sinó que el què es buscava és «instar l’actuació autònoma del grup mixt per adoptar les actuacions derivades de la seva nova composició». A més s’indica que les actuacions del síndic han prestat especial atenció a les necessitats temporals i organitzatives del grup mixt, malgrat que es remarca que els terminis s’han «flexibilitzat» per permetre que es pogués fer el nomenament del president del grup. Per tot plegat, doncs, la Sindicatura ha decidit desestimar el recurs.

Els socialdemòcrates titllen de «dictatorial» l’actitud d’UL-CC

La reunió del grup mixt que va convocar ahir el síndic no va servir de res. O com a mínim no va tenir cap incidència per poder desencallar la situació i escollir el president i president suplent del grup. De fet, es pot dir que la trobada va acabar amb més diferències que mai si es té en compte que els membres del PS van acabar abandonant la reunió abans que acabés. «Després de la reunió encara estem pitjor que abans, l’actitud d’UL-CC és dictatorial», van assegurar fonts socialdemòcrates després de la trobada, que consideren que es va produir «un abús dels concepte majoria».



Al migdia, Rosa Gili ja havia qüestionat la manera com havia anat la reunió: «Tot sembla que s’ha imposat per majoria en aquest grup. Hem acabat marxant i dient-los que ja ens dirien com queda tot». Així doncs, s’han emplaçat a una nova trobada dilluns que ve on esperen poder acordar una sortida.



Es van posar diverses propostes sobre la taula, sense que cap arribés a bon port. Finalment, des d’UL-CC es va accedir a renunciar a totes les presidències i vicepresidències de comissions i a la representació internacional a canvi que Josep Pintat fos el president de grup. Els socialdemòcrates hi van accedir, però demanant per a ells la presidència de la comissió de Social (ara en mans de Sílvia Bonet) i la representació al Consell d’Europa (que la té Víctor Naudi). Una opció a la què es van negar els liberals escindits. «No estem d’acord que se’ls escombri d’aquesta forma si ens donen suport», va manifestar Carles Naudi, que va advocar per defensar les minories i va avisar que no només aposten perquè Bonet i Naudi mantinguin els seus llocs, sinó perquè «no es toqui res que no sigui imprescindible tocar».



Aquesta actitud va fer que fonts del PS apuntessin que «ha quedat clar que les contraprestacions per donar suport a Pintat ja estaven fixades». Amb tot, pensen que la reunió sí que va servir perquè el síndic pogués veure que els socialdemòcrates «vam donar diverses opcions i mentre que la resta van dir que no a tot». De fet, decidiran si assisteixen a la reunió de dilluns en funció de l’actitud que mostri a partir d’ara Vicenç Mateu. Si no canvia, però, acudiran a la justícia.