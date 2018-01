Dues etapes temibles després de la jornada de descans al Dakar

El Dakar que ha protagonitzat més abandonaments en els darrers deu anys entra en la fase més complicada. Segueix en peu Cyril Despres, que en la jornada 6 va acabar cinquè, malgrat que la penalització de 29 hores el dia que va topar amb la roca el manté a anys llum de la part alta: 45è classificat a més de 41 hores del líder i company d’equip de Peugeot, Stéphane Peterhansel. D’altra banda es ratifica la 56a plaça de Cristian España, també lluny de les previsions per les tres hores en penalitzacions.

Després de La Paz, arriba la guerra. O això és el que ha tramat la organització del Dakar per als pilots. Ahir, aterrats tots a la capital boliviana, va tocar jornada de descans, però avui es reprèn la competició amb un calendari que es presenta temible. Avui toca etapa marató amb meta a Uyuni. Ni més ni menys que 302 km. d’enllaç i 425 d’especial. Però és que demà seran pràcticament 500 quilòmetres cronometrats fins a Tupiza.

Per El Periòdic

