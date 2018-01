Marsol admet que hi ha urbans que no volen regular el trànsit

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, admet que un dels problemes amb què es troba la corporació és que hi ha agents de circulació que «costa que acceptin de bon grat la regulació en algunes cruïlles». Una situació que considera inconcebible i que s’ha posat de manifest després que alguns urbans de la capital no hagin rebut de bona gana els canvis que l’administració local va introduir fa tant sols una setmana.



El comú va decidir eliminar el servei d’atenció al públic per guanyar agents al carrer i Marsol reconeix que «els canvis són difícils de païr, però volem agents al carrer perquè entenem que són necessaris». És per aquest motiu que defensa que «des del meu punt de vista és una situació que s’ha d’assumir. Un agent de circulació ha de fer circulació i qui no ho vulgui entendre no ho té bé». I fa un símil amb els agents de policia: «És com si els policies no volguessin perseguir lladres».

Formació

Marsol va explicar que davant d’aquesta nova situació «ja els hem dit que els donarem formació, no els fem estar més de dues hores fixes en un encreuament, tenen 20 minuts de relleu, es canvien cada dues hores, però són agents de circulació. És la seva feina».



Amb tot, apunta que «potser a base dels anys, algú els ha fet creure que tenien una altra funció, però no. La seva funció és agent de circulació». És per aquest motiu que va deixar clar que «seguirem parlant amb els agents i mirarem d’escoltar-los», però va voler remarcar que «majoritàriament estan contents», minimitzant així algunes veus que es queixaven que no és cert que s’hagin guanyat efectius al carrer i que el problema es deu a una manca de personal.



És més, va assegurar que els canvis s’han estat treballant durant dos anys, per tant «no els hem imposat uns canvis d’avui per demà».

Problemes

Conxita Marsol assegura que l’organització del departament no és senzilla perquè sovint se’ls acumulen els problemes. «Ara tenim 14 o 15 agents de baixa i agents amb segona activitat, és a dir, que la medicina legal ens diu que aquesta persona per l’edat que té o per la malaltia que ha tingut no pot estar en un encreuament. Però no tenim altres solucions», va lamentar, afegint que «uns quants poden passar a fer tasques administratives, però no tot el cos ho pot fer. El problema el tenim al carrer».



Per mirar de millorar la presència a peu de carrer, també s’ha fixat una nova norma: «Hi haurà una sèrie de dies a l’any que no podran fer festa, ni podran recuperar hores perquè entenem que quan hi ha màxima afluència de turistes han d’estar disponibles». Addueix que «no pot ser que en un pont com el de la Puríssima resulti que si la plantilla és de 80 agents només en treballin cinc». I sentencia: «Quan ets agent de circulació ets agent de circulació i et toca treballar quan hi ha feina».

Nova llei

La mandatària de la capital va indicar que el fet de poder comptar amb una nova llei del cos d’agents de circulació podria contribuir a evitar alguns problemes o situacions de desacord que es produeixen actualment. Malgrat tot, va afirmar que el text tampoc es renovarà abans d’acabar la legislatura. «Suposo que algun dia algú s’haurà de plantejar reformar la llei», va apuntar, donant per fet que és una qüestió a llarg termini, malgrat que fins i tot en la celebració de la darrera diada dels agents, el mes de maig passat, les autoritats van coincidir a assenyalar que la nova llei era «una prioritat». El text, recordem, ha de clarificar aspectes com les competències dels agents o la mobilitat entre parròquies.