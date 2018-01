Costa reconeix els avenços d’Andorra en matèria econòmica i fiscal

El cap de Govern, Toni Martí, s’ha reunit aquest divendres amb el primer ministre de Portugal, António Costa, en el marc de la visita oficial a la República Portuguesa. Durant la reunió, Costa ha reconegut els importants esforços que ha fet el Principat d’Andorra en matèria econòmica i fiscal, i ha avançat que ja s’ha fet el requeriment necessari a l’Autoritat Tributària portuguesa per demanar que es pugui retirar Andorra de la llista de països amb un règim fiscal clarament favorable.

El primer ministre portuguès ha destacat el fet que ja estigui en vigor, des del 23 d’abril del 2017, el conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal, que es va signar el 27 de setembre del 2015. Així mateix, ha celebrat el bon funcionament de l’intercanvi d’informació fiscal.

A més, el primer ministre també ha tingut en compte que Andorra ha obtingut una valoració de “'largely compliant'” en el darrer 'fast track' del Global Tax Forum de l’OCDE i, per tant, compleix amb els requisits necessaris per poder sortir d’aquesta llista portuguesa. De fet, el 5 de desembre, en la revisió de la llista de la Unió Europea, Andorra ja no es va incloure.

En el marc de les bones relacions entre ambdós països i de les vies de col·laboració que s’han explorat durant la reunió, el cap de Govern, Toni Martí, ha convidat el primer ministre portuguès a visitar el Principat, i António Costa ha acceptat la invitació.

D’altra banda, en la reunió Martí ha informat al primer ministre de Portugal que el Govern va aprovar, aquest mateix dimecres, iniciar el procediment perquè Andorra esdevingui observador associat a la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa. Aquest fet es va tractar en la reunió de Martí amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo, i des d’aleshores Andorra ja ha avançat en aquesta línia.

La Comunitat de Països de Llengua Portuguesa és una organització internacional que té com a objectius la concertació politico-diplomàtica entre els seus Estats membres en matèria de relacions internacionals i concretament per reforçar la seva presència en l’escena internacional, la cooperació en diversos àmbits i la materialització de projectes de promoció i difusió de la llengua portuguesa.

En la trobada també s’han explorat noves vies de col·laboració, i s’ha decidit treballar en un conveni de cooperació global en els àmbits educatiu, cultural, lingüístic, turístic i de joventut. Aquest conveni es podria signar en la visita del primer ministre a Andorra.

Durant la reunió, també s’ha acordat la signatura del protocol que estan negociant Andorra i Portugal perquè ambdós països reconeguin l’ús dels certificats electrònics. Aquest pas permetria fer tràmits als ciutadans portuguesos residents a Andorra que serien reconeguts per la República Portuguesa, i també a la inversa.

En la reunió, el cap de Govern ha informat dels avenços de les negociacions per a un acord d’associació amb la Unió Europea, i ha agraït comptar amb el suport i la complicitat de Portugal en aquest procés.