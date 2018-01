El Principat promet espectacle en una penúltima etapa de La Vuelta decisiva

La Vuelta 2018 ha donat al Principat un protagonisme màxim. La 20a i penúltima etapa serà íntegra en terreny andorrà i amb una distància i desnivell molt poc habitual en la gran ronda espanyola. No hi ha dubte que serà la reina.

Seran només 105 quilòmetres amb sortida des d’Escaldes-Engordany i arribada del Coll de la Gallina. Pel mig, els ports de la Comella, Beixalís, Ordino, de nou Beixalís i la Comella en sentit contrari i per acabar, la demolidora ascensió laurediana, que s’estirarà fins el santuari de Canòlich. Serà el dissabte 15 de setembre i tan sols quedarà una etapa en pla, d’Alcorcón a Madrid, per posar el punt i final a la Vuelta. Espectacle, patiment i audiència per televisió garantits; possiblement, també es decidirà el títol.

«El desnivell és de gairebé 4.000 metres i si el líder arriba just de forces, pot perdre el mallot de líder», va explicar l’exciclista i dissenyador del recorregut. La Gallina, és, sens dubte, el gran atractiu; més de set quilòmetres amb unes rampes d’un 8% de mitjana, tot i que hi ha trams que arriben al 15%. Per allà ha passat la Vuelta en tres ocasions, de les quals dues han sigut final d’etapa. Cap d’ells va decepcionar. Tot el contrari. El 2012, quan era una novetat, el món del ciclisme professional es va quedar bocabadat amb l’espectacle que van regalar tres estrelles com són Contador, Valverde i el resident, Purito Rodríguez. Va ser el murcià qui es va adjudicar un dels millors finals d’etapa vistos a la Vuelta. La segona va ser al 2013. La pluja va posar més picant a una etapa que es va adjudicar l’italià Daniele Ratto i amb Purito quart. Així que el director de la cursa, Javier Guillén, vol utilitzar la èpica que regala l’ascensió laurediana per decidir el campió del 2018 en el 40 aniversari de l’empresa que gestiona la Vuelta, Unipublic. «Praeres, les l’ascensió més dura; Monte Oiz, la més bonica; la Gallina, la més mediàtica», va valorar Guillen afegint sobre la meta laurediana: «No deixarà canya dreta».

Naturlàndia, el dia abans

Andorra tindrà el novè i últim final en alt de l’edició 2018, que es va presentar dissabte a Málaga, on començarà la 73a edició el pròxim 25 d’agost. Caminito del Rey, Alfacar, la Covatilla, Praeres, Llacs de Covadonga, Mont Oiz-Balcó de Biskaia i Naturlandia seran els altres. Així doncs, la Vuelta tornarà a estar dos dies a Andorra. El dia abans, l’etapa 19 (14 de setembre) sortirà de Lleida i acabarà al Coll de la Rabassa.