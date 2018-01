Mor un motorista andorrà per una sortida de via a Bassella

Un motorista andorrà ha mort aquest diumenge al migdia a la C-14 al terme municipal de Bassella (Alt Urgell). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident ha passat al punt quilomètric 128,1 d'aquesta via, on per causes que s'estan investigant s'ha produït la sortida de via del pilot. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 12.06 hores.

Com a conseqüència, el motorista, un home, J.C.R., de 64 anys, ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort posteriorment.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques.

La circulació per la via ha quedat tallada durant almenys una hora fins que s’ha pogut restablir la normalitat.