Pallàs obté el 38è i últim lloc al descens de la Copa del Món

Jornada intensa la d’ahir per als corredors de la FAE. Fins a cinc delegacions hi havia repartides per Europa competint, de les quals destaca la de Bad Kleinkirchheim. L’estació austríaca va acollir un descens de la Copa del món al qual Carmina Pallàs va obtenir la 38a i última plaça, a 5.63 de la primera classificada, la italiana Sofia Goggia.

L’andorrana havia aconseguit el 24è millor temps en l’entrenament oficial previ però en el moment de competir, segons l’entrenador Simon Bastelica, «la pista estava moguda i dura». Amb tot, «és una bona experiència» per a una Pallàs que està buscant adquirir quilòmetres i experiència en la Copa del Món.

Mireia Gutiérrez va disputar un eslàlom de Copa d’Europa a Zell am See (Àustria), al qual va aconseguir el 18è lloc a 2.39 de la vencedora, l’alemanya Marina Wallner. 13 punts per a l’andorrana tot i que en la primera mànega havia obtingut el novè millor temps i a la segona «va cometre una errada al pla», segons va exposar el tècnic Roger Vidosa.

També tenia Copa d’Europa (un gegant) Joan Verdú a Kirchberg, i com Gutiérrez, va puntuar. Sis punts gràcies a la 25a posició, després de fer l’onzè millor registre a la primera mànega. Àxel Esteve va ser el 64è .

A Itàlia, la jove Xènia Rodríguez va aconseguir 108,86 punts en gegant que milloren els 135,76 que tenia a Monte Pora, amb una 34a posició. La millor andorrana va ser Clàudia Mijares, 26a i Laura Arnabat va ser la 30a. I a Folgaria, Àlex Rius va ser el millor andorrà amb un setè lloc als Nacionals d’Itàlia.