La Copa es fa impossible per al MoraBanc

Si les opcions de jugar la Copa per al MoraBanc Andorra van quedar dràsticament reduïdes arran de la derrota contra el Burgos a casa en el primer partit del 2018, ahir en el segon directament es van perdre. Matemàticament ja és impossible que els de Joan Peñarroya pugin guanyar-se un bitllet per anar a les Canàries. La derrota davant l’Estudiantes en un partit discret, sumada a les victòries de Tenerife i Unicaja, deixen un forat de dos victòries a falta d’un partit per al final de la primera volta. A més, el MoraBanc ha baixat a la desena posició en detriment de l’UCAM Múrcia.

Els inicis dels dos primers quarts van ser desastrosos per al MoraBanc Andorra i dos parcials de 8-0 i 7-0 van generar una pèrdua de confiança que es pagaria durant tot el partit, principalment en atac. Aquests van acabar sent de 18 de 37 en tirs de dos (49%) i un pobre 6 de 27 des del triple (22%).

Els tricolors estaven apàtics, a Peñarroya gairebé li dona un colapse pels enormes errors defensius i, sobretot, per la passivitat i falta d’energia.

Estudiantes, molt més centrat, es va limitar a aprofitar aquestes circumstàncies i a prendre avantatge en el marcador.

Alec Brown va ser el més encertat en atac en els primers minuts, en un partit en què els punts van estar molt repartits i en el qual els percentatges de tir no van brillar ni de bon tros.

Els madrilenys es van apuntar el primer parcial per 22-16 i van arribar al descans amb un 43-34 que podia haver estat més gran si no fos perquè una sèrie d’ajustos en defensa van permetre arribar a la pausa sense perdre superant la barrera psicològica dels deu punts.

Jaka Blazic va ser el més encertat en l’atac dels visitants (7 punts), mentre que Sylven Landesberg, molt fosc en els primers vint minuts, va anotar 8.

L’equip andorrà va aprendre la lliçó i en el tercer quart va revertir la situació amb un 0-4 de sortida en el primer minut i mig, 43-38.

Amb Blazic i Andrew Albicy als comandaments, el MoraBanc Andorra es va anar acostant en el marcador, 51-45 (min. 24), davant d’un Estudiants que es va sostenir en avantatge gràcies a l’encert de Cook i al desvergonyiment d’un Darío Brizuela amb ganes d’assumir responsabilitat.

L’escassa brillantor del partit i el menor encert dels dos equips, ho va solucionar millor Movistar Estudiants amb una major energia en els dos cèrcols, suficient per tancar el tercer període amb 59-55 al marcador, un avantatge que va poder haver estat més gran de no haver funcionat una altra vegada la defensa zonal andorrana.

Jaime Fernández, discret

Jaime Fernández, no podia ser un altre, va anotar la cistella de l’empat a 59 per al MoraBanc Andorra (min.32) que va donar inici a un altre partit, tot i que va viure un matí més aviat discret. Però l’equip col·legial va tornar a demostrar que està còmode dins el caos i en poc més de dos minuts després va tornar a gaudir d’un avantatge gairebé còmoda, 68-61 (min. 34).

Un minut després, el MoraBanc Andorra va tornar a fer l’alè al clatell als madrilenys, 68-66. I a falta de 3.19 minuts Movistar Estudiants va tornar a veure molt a prop la victòria, 75-66. El partit va seguir embogit fins al final, però Estudiants va saber sobreviure per guanyar per 81-72 i fer volar el somni de la Copa.