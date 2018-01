Desmantellat un hivernacle on es cultivava marihuana a Encamp

La policia va desmantellar dijous passat un punt de cultiu de marihuana al poble d’Encamp en la què és la primera operació de l’any contra el tràfic d’estupefaents a adolescents o menors d’edat. Segons va informar ahir la Policia mitjançant un comunicat l’actuació es va dur a terme en el marc de l’operació Línia i va desembocar dijous en la detenció d’un resident de 32 anys que disposava d’un hivernacle equipat amb tot el material per al cultiu de marihuana i un altre destinat a l’assecat i finalització de l’elaboració.



Els agents van comissar una bàscula, 140 grams de marihuana llesta per al consum, quatre plantes en fase avançada de cultiu i altres estris per a la manipulació i possible venda al detall del producte estupefaent. Des del cos d’ordre es va assenyalar que en aquesta ocasió també es va comptar amb el suport de gossos ensinistrats en al detecció d’aquest tipus de substàncies. Malgrat que no es van facilitar més detalls de l’operatiu, sí que es va indicar que l’operació es manté oberta i és per aquest motiu que no es descarten noves detencions.

Més operacions

L’operació Línia comporta un nou cop en la lluita per eradicar el tràfic de drogues que sovint va destinada a menors i joves i dona continuïtat a les cinc operacions del mateix àmbit que es van fer durant tot l’any passat. L’operació Roca del 2 d’octubre, va permetre detenir quatre persones i es van comissar petites quantitats de marihuana en un pis proper a centres escolars a més d’altres substàncies, una bàscula, 1.000 euros en bitllets i altres estris de manipulació. L’operació Paradís va sumar sis detinguts, entre el maig i el setembre, i va suposar el major decomís de marihuana al país, amb 2.002 grams, a més del desmantellament de dos punts de venda i un pis franc. El mes d’abril l’operació Xamaos va comportar una nova detenció. Al gener, en el marc de l’operació Ambient, es va detenir una persona i es van decomissar 622 grams de marihuana. El mateix mes, uns dies abans, amb l’operació Sàtiva es va detenir una persona i comissar 1,7 quilos de marihuana d’alta qualitat. Fonts policials van assegurar que el 2018 es manté la intensificació d’esforços contra el tràfic de substàncies després d’un repunt del consum entre els joves.

Més positius que el 2016 en la campanya de Nadal

La campanya de controls d’alcohol i drogues al volant que es va fer durant el Nadal s’ha tancat amb un increment del nombre de positius en relació a la del 2016. Segons el comunicat fet públic ahir, entre el 13 de novembre i el 8 de gener es van fer 2.283 controls dels quals un 5% (113) van ser positius, un percentatge que l’any abans havia estat del 3,27%.



Entre tots els positius, 38 van comportar sancions administratives i hi van haver 76 detencions, una de les quals per refusar fer la prova. La franja horària amb més detencions va ser entre les 22 hores i les 06 hores amb 65 arrestos a més de 25 sancions. D’altra banda es va detallar que es van detenir 13 dones i 63 homes, dels quals 66 són residents. 34 detinguts presentaven un grau d’alcoholèmia d’entre 0,81 i 1,20 grams per litre de sang i només nou superaven el dos grams per litre. El positiu més elevat va ser de 2,54 grams per litre de sang. Per franges d’edat, 28 detinguts tenien entre 18 i 25 anys, 25 entre 26 i 40 anys i 23 passaven dels 40. Deu dels detinguts van estar involucrats en accidents amb danys materials i dos en un xoc amb ferits.