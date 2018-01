Els urbans implicats en l’incident del Pas ja han declarat a la policia

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar ahir que els dos agents de circulació que es van veure involucrats en l’incident del Pas de la Casa la nit de l’1 al 2 de gener amb un home begut, ja han declarat davant de la policia. En aquest sentit va exposar que la investigació de la policia per mirar d’esclarir els fets continua oberta i és per aquest motiu que de moment el comú ha decidit aturar la seva. «De moment està tot obert. Hem d’esperar l’informe definitiu i després veurem quines decisions prenen per part del comú», va afirmar.



Torres va explicar que després del succés «vam interessar-nos pel tema, vam pujar al Pas, vam personar-nos al local on s’havien enregistrat les imatges, vam estar parlant amb els propietaris a veure què havia succeït i vam parlar amb els agents», va exposar, afegint que «en el moment que entra en curs una investigació policial pren més importància i, per tant, un cop conclogui, donarem curs a la nostra». Amb tot, per ara, no s’ha pres cap tipus de mesura preventiva pels dos urbans «perquè és un cas que s’està instruint i evidentment fins que no tinguem el resultat no podem prejutjar si s’ha actuat bé o malament», va afirmar el cònsol.

El mandatari va destacar les accions que ja s’han iniciat per evitar els aldarulls al Pas de la Casa vinculades a la taula transversal de l’oci nocturn. «Hem d’esperar al final de temporada per fer una valoració global i veure si realment han tingut un efecte positiu o no», va apuntar, deixant clar que la voluntat és donar continuïtat a aquestes accions per «canviar els hàbits dels turistes i si podem apujar la qualitat dels turistes que ens visiten, millor».