Les detencions s’apugen un 20% els últims quatre mesos del 2017

El nombre d’arrests s’ha incrementat un 20% en el darrer quadrimestre de l’any en relació als quatre mesos anteriors, segons el balanç de detencions setmanal de la Policia. A més, si es compara amb els quatre primers mesos de l’any, s’ha augmentat un 26%. Al detall, en tot l’any s’han efectuat un total de 696 d’arrests. D’aquests, de gener a abril se’n van produir 203, de maig a agost, 220 i de setembre a desembre, 273.



Principalment, la majoria de delictes que es van produir al llarg de l’any passat van ser per conduir sota els efectes de l’alcohol. En concret, 319, cosa que representa vora d’un 45% del total de les detencions. Entre elles, es va donar el rècord mundial d’una persona per conduir amb la taxa d’alcohol més elevada que mai s’hagi registrat. Es tracta d’un home andorrà, de 52 anys, que el mes de març va donar positiu amb una taxa d’alcoholèmia de 4,85 grams per litre en sang.



Per nombre de detinguts, segueixen els delictes per tràfic o consum d’estupefaents. Per aquest delicte, en concret, es van detenir un total de 105 persones. Això és un 15% del total de les detencions anuals.



Dins d’aquest tipus de delicte, cal destacar que l’any passat es van efectuar detencions en el marc de cinc operacions rellevants contra el tràfic de drogues. Al detall, es tracta de les operacions de Sàtiva, Ambient, Xamao i Paradís, totes elles per la venda de marihuana, amb les quals es va poder decomissar cinc quilograms d’aquesta droga i 4.000 euros. La cinquena operació es va fer en el marc de la lluita contra la venda de bolets al·lucinògens a menors, per la qual cosa es van detenir quatre persones i es van comissar 33 grams d’aquest estupefaent a l’octubre.



Pel que fa al tercer lloc del rànquing, l’ocupen els delictes de violència de gènere. En concret, es van detenir 45 persones per maltractar a les seves parelles o exparelles, una xifra que representa el 6,4% del global d’arrests.



El quart motiu que va provocar més detencions van ser els delictes de furts o contra el patrimoni, els d’agressió o contra la integritat física i el de violència domèstica, que van registrar en els tres casos el 5% de les detencions.



També es van arrestar nou persones per un crim contra la llibertat sexual, que és l’1,2% del total de detencions. D’aquestes, només quatre es van produir en un sol dia el 2 de setembre. Aquella jornada, es va arrestar a quatre joves no residents, d’entre 18 i 21 anys, per aquest delicte en la mateixa operació.



Un 0,7% de les detencions es van produir per un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili.



Així mateix, un 7,3% dels arrests que es van efectuar van ser per altres motius dels quals s’han esmentat fins ara, però principalment per crebrantar penes com la prohibició del permís de conduir.

Perfil

El perfil principal del detingut és un resident, home i de 20 anys. En aquest context, 577 dels detinguts van ser homes, és a dir, un 85% del total. A més, la gran majoria van ser residents, 521, cosa que representa un 82%.



Per edats, les persones més joves són les que van cometre la majoria dels delictes, un índex que va descendint amb l’edat. En aquest sentit, el 42,3% dels arrestats van ser de la franja compresa entre els 18 i els 29 anys, seguits dels quals es mouen entre els 30 i 39% (20,9%), dels 40 als 49 anys (15%), dels 50 als 59 (8,2%) i només un 1,9% dels infractors van tenir més de 60 anys.



També hi va haver la detenció de dos menors vinculats a la xarxa d’Els Pastorets, formada per un grup de joves que robaven a establiments, principalment, d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Es redueixen un 43,7% el nombre d’arrests de conductors que circulen beguts

El nombre de conductors beguts es va reduir en el darrer quadrimestre de l’any, en relació del període de gener a abril. De fet, s’han anat disminuït progressivament cada quadrimestre. En els primers quatre mesos de l’any, la Policia va arrestar 143 persones per circular sota els efectes de l’alcohol. En canvi, en el segon quadrimestre es van detenir 94 persones per aquesta causa, mentre que els darrers quatre mesos de l’any se’n va arrestar 82.

33 Per contra, s’han incrementat el nombre de víctimes de violència de gènere. Si en el primer quadrimestre es va detenir a 15 persones per maltractar a les seves parelles, d’abril a agost aquesta xifra es va reduir fins als cinc casos, però, en el tercer quadrimestre es va apujar fins a les 20 detencions.