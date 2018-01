Citats a declarar 37 testimonis a la causa general del cas BPA

El judici de la causa general del cas BPA que comença avui està centrada en el blanqueig de capitals i aglutina 25 acusats, exdirectius i exgestors de l’entitat bancària. La previsió és que el judici sigui llarg i feixuc, per la gran quantitat de persones involucrades. En total, s’han citat a declarar 36 testimonis, a part dels 25 processats, la major part (20) requerits per la Fiscalia. Les defenses, per la seva banda, n’han citat 16 i l’acusació del Govern, un. Entre tots els testimonis, destaquen els 25 processats, citats per l’acusació, i entre els quals hi ha Joan Pau Miquel. Cal recordar que els germans Cierco no estan inculpats i únicament compareixeran davant del batlle com a testimonis, també citats per l’acusació, juntament amb altres noms coneguts com el director de la Uifand, Carles Fiñana, l’exdirectora de l’INAF, Maria Cosan o l’empresari valencià, Rafael Pallardó.



Per part de la defensa, destaca el nom de Borja Thyssen-Bornemisza Cervera, el fill de Tita Cervera. Thyssen està requerit per un dels 25 processats amb la intenció que desmenteixi l’acusació que l’imputa per una suposada compensació en la qual hauria participat. La major part de la resta de testimonis citats per la defensa són clients espanyols.



Les penes

Pel que fa a les penes demanades per la Fiscalia, la més alta és per l’exconseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, prevista en vuit anys de presó, una multa de 100 milions d’euros i 10 anys d’inhabilitació. La segona petició més important és per l’ex-director adjunt, Santiago de Rosselló Piera, per a qui es demana també vuit anys de presó, setanta milions d’euros de multa i també 10 anys d’inhabilitació.

Seguidament, es situen quatre exempleats que el ministeri públic considera que estan en un segon grau de responsabilitat i per als quals demana set anys de presó, una sanció econòmica de 70 milions d’euros i la inhabilitació durant una dècada. Es tracta d’Isabel Camino Sarmiento, Amaya de Santiago, Luis César Jayme García Salcedo i Sergi Fernández Genés. A Jayme, Sarmiento i De Santiago, a més, se’ls exigeix l’expulsió d’Andorra durant 20 anys.



La resta de penes oscil·len entre els cinc i els sis anys de presó i les sancions econòmiques van des dels 70 milions d’euros a un milió. Per a tots es demana la inhabilitació de deu anys i, en alguns casos, es suma també l’expulsió de 20 anys del país.