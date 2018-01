Les estacions d’FGC deixen 121 milions als Pirineus

Les estacions d’esquí de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot i Port Ainé generen un impacte econòmic net de 121,2 milions d’euros i un impacte total sobre la producció de l’activitat de 222,9 milions d’euros. Són les dades que recull un estudi elaborat pel Centre d’Estudis UPF Sports Lab de la Universitat Pompeu Fabra. Les cinc estacions generen un total de 2.194 llocs de treball directes a les comarques del Ripollès, la Cerdanya i els Pallars Sobirà i Jussà, i 31,74 milions d’euros d’impacte fiscal.A totes les destinacions del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per cada euro addicional de despesa es genera una producció de al voltant de 2 euros. I per cada milió addicional que l’empresa pública inverteix en qualsevol tipus de despesa, es genera al voltant de 20 llocs de treball.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació