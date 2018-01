Una sala especial per l’expectació mediàtica

El judici del cas BPA desperta curiositat i expectació més enllà del món judicial. Ja fa mesos que el punt de mira pel que fa a l’organització es va centrar en l’espai, ja que s’espera que multitud de mitjans del país però també estrangers centrin la seva mirada al Principat aquests dies i al llarg de tot el procés. Per això, el Consell Superior de la Justícia va decidir llogar a la CASS la sala d’actes de Prada Casadet per celebrar el macrojudici que comença avui, però també totes les causes que se’n deriven. Per això, la sala està llogada fins a finals del 2019, quan es preveu que la nova Seu de la Justícia ja estarà enllestida.



Segons van explicar des del Consell Superior de la Justícia (CSJ), el més complicat va ser trobar una sala cèntrica, ja que a nivell pràctic era millor la capital o Escaldes-Engordany que no pas les parròquies altes. Amb tot, la sala escollida tampoc és gaire gran, el que dificulta l’accés del gran nombre de periodistes que estan pendents del cas. Els mitjans que volen entrar-hi, han hagut d’acreditar-se i només una persona de cada un podrà ser-hi present. En total, s’han habilitat un parell de sales situades a la part de dalt per als mitjans de comunicació. A cada una hi caben aproximadament una desena de persones. «És un cas molt mediàtic i serà complicat organitzar els mitjans de comunicació», reconeixien des del CSJ.



Més enllà d’aquestes acreditacions que han de servir per facilitar l’organització i el pas de la premsa, no es preveu cap mesura especial a nivell policial. Segons van informar des del Tribunal de Corts, hi haurà els mateixos agents que en qualsevol altre cas. Pel que fa a la sala, l’únic servei extra que ha calgut llogar a serveis externs és la vigilància que farà ronda quan l’espai estigui tancat, així com la instal·lació de càmeres de vídeo.