Safe365, l’‘app’ per vigilar els avis

Safe365, l’app que emula el tradicional marcador telefònic amb botó del pànic, connecta amb els serveis d’emergència i comparteix la ubicació exacta en temps real amb altres usuaris seleccionats –amics o familiars–, ja compta amb dos milions de descàrregues. Al Principat, un 20% de la població té aquesta aplicació al mòbil, és a dir, més de 14.000 persones, segons va afirmar l’andorrà creador de l’aplicació, Guillem Viladomat, satisfet del balanç final de l’any passat. El nombre global de descàrregues va augmentar un 21% del 2016 al 2017, i es van sol·licitar més de 50 emergències al dia.



Alpify, la start-up que va crear Safe365 el 2012, va néixer per millorar la seguretat d’excursionistes, esquiadors i altres esportistes de risc. En els últims quatre mesos, però, el perfil de l’usuari s’ha anat ampliant. La gent gran comença a ser el centre d’atenció de l’equip de dissenyadors de Safe365 i ho serà encara més durant aquest any, amb l’objectiu de consolidar-se com la primera aplicació de teleassistència gratuïta per a persones de la tercera edat. «Volem centrar-nos en els usuaris que més necessiten l’aplicació ja que aquest és el segment que més creix i creixerà en la pròxima dècada», va subratllar Viladomat, conscient que el col·lectiu que ara comença a envellir ja està familiaritzat amb l’ús dels mòbils intel·ligents.

Cada vegada més usuaris poden saber la ubicació exacta de familiars i amics en temps real



Alguna de les noves funcions que incorporarà l’app serà un servei que programarà trucades directes de metges especialistes amb els usuaris per recordar-los que s’han de prendre la medicació o per preguntar-los si ja se l’han pres. Encara es desconeix quan es posarà en marxa aquest servei que, tal com va avançar Viladomat, serà de pagament. «També estem treballant perquè els familiars rebin una notificació al mòbil quan faci molt de temps que es detecti que la persona gran usuària no s’ha mogut», va explicar Viladomat.



Carlota Vidal, catalana de 30 anys, és una de les usuàries que utilitza Safe365 per vigilar els seus pares, tot i que quan es va baixar l’app ho va fer per sentir-se més segura durant les llargues excursions per la muntanya. «Ara estic més tranquil·la, els tinc sempre geolocalitzats, tant jo a ells com ells a mi, que poden saber quan arribo a la feina o quan torno a casa», va apuntar Vidal, preocupada sobretot pel seu pare, que fa un any va patir un episodi d’arítmia.

Mentre la gent jove és més reticent a baixar-se l’app, Viladomat insisteix que Alpify busca la seguretat i no el control. «Es pot configurar el grau de privacitat. S’ofereix l’opció de compartir la pròpia ubicació de manera exacta, aproximada –amb un marge d’error de 500 metres– o la possibilitat d’apagar el geolocalitzador».