Reparació de l’oblit històric

L’ONCA tornarà a la sala Petit Palau aquest mateix dijous amb el Concert integral simfonies Mendelssohn II i l’acompanyament teatralitzat de la lectura de cartes entre Mendelssohn, el seu pare i la seva germana, que anirà a càrrec de l’actriu catalana Aina Clotet, coneguda per les seves interpretacions pel·lícules com Animals ferits, de Ventura Pons o sèries com Infidels.

L’intèrpret i compositor virtuós Fèlix Mendelssohn (1809-1847) va créixer i estudiar molt unit a la seva germana Fanny (1805-1847) fins que van tenir 20 i 23 anys, respectivament. Aleshores Abraham Mendelssohn, el pare, va enviar Fèlix a escoltar música arreu d’Europa per millorar les seves composicions i per donar-se a conèixer. Mentrestant, la Fanny es va haver de quedar a Alemanya preparant-se per esposar un home que no havia vist en els darrers set anys, el pintor Wilhelm Hensel.



Tot i que la jove va ser més afortunada que la majoria de les seves contemporànies i va poder estudiar i cultivar-se, el seu pare es va encarregar des de jove de deixar-li les coses clares: «Molt bonic, estimada, però no t’oblidis que ets una noia, així que ja et pots oblidar de fer això en públic», li va etzibar quan ella, amb 14 anys, va tocar tots els Preludis i Fugues de Bach de memòria com a regal d’aniversari del seu progenitor i segons va explicar la seva rebesneta, Sheila Hayman, al diari anglès The Guardian l’any passat.



Tots sabien que ella era molt bona compositora i intèrpret i, de fet, Fèlix, va confiar en el seu criteri sempre a l’hora de millorar. El germà estava tan convençut de la qualitat de les composicions de Fanny que es va apropiar algunes d’elles, encara que algunes altres sí que ens han arribat amb signades per ella.



La interpretació de l’ONCA dijous començarà Simfonia núm. 4, en Do menor i anirà precedida de la lectura de La carta del pare per Clotet. La segona peça que tocarà l’orquestrà serà Simfonia núm. 6, en Mi bemoll major, que arribarà just després de la lectura de la missiva Record, escrita per la Fanny Mendelssohn. La Simfonia núm. 12, en Sol menor, sonarà just després de la lectura de l’única carta extrafamiliar, del filòsof Jean-Jacques Rousseau. El mateix Fèlix signarà la darrera carta de la nit, de títol Final i que donarà pas a la Simfonia núm. 8, en Re major, que clourà el concert.



L’actuació estarà dirigida per Gerard Claret, qui va definir les cartes que es podran escoltar al Palau com «terrorífiques» i va explicar durant la presentació de la temporada 2018 que aquest any donaran un «aire de reivindicació femenina perquè la germana era molt millor que ell però ser dona la va frenar». Sortosament, el marit de Fanny Mendelssohn la va encoratjar sempre a seguir component, encara que la seva música només acabava sonant en l’àmbit domèstic, segons relata la seva besnéta. Curiosament Fèlix Mendelssohn és conegut per donar suport algunes compositores de la seva època com Clara Schumann, però sembla que en el cas de la germana no va ser així.



Va ser només el 1846, un any abans de la mort dels dos germans Mendelssohn que ella es va atrevir a publicar una col·lecció de les seves creacions, un acte que es va considerar un desafiament familiar. L’any 2010 la jove musicòloga nord-americana Angela Mace Christian va descobrir una sonata escrita per la jove a 22 anys. Més de dos segles després del seu naixement, només es coneix una petita part del que va compondre diàriament però, a poc a poc, es va reconeixent la seva figura i s’organitzen petits actes de memòria i homenatge com el que durà a terme l’ONCA. Encara hi ha entrades a la venda a un preu de 12 euros. La cita és a les 20.00 el dijous i dissabte a les 20:30 al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.