La Confraria de Sant Antoni repartirà 3.000 racions d’escudella

La jornada inclourà també a les 12 del migdia una missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’oficiarà la tradicional benedicció i repartiment del Panet de Sant Antoni. A la una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i seguidament es durà a terme la passejada pels carrers del centre històric de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà estan previstos els Tres Tombs, així com la popular Pujada al Pal.

Per El Periòdic

